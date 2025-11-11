EL MUNICIPIO REALIZÓ OPERATIVO DE LIMPIEZA TRAS EL DESBORDE DEL ARROYO BUENA ESPERANZA

Ushuaia 11/11/2025.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, puso en marcha un operativo de limpieza en los sectores afectados por el desborde del arroyo Buena Esperanza.

Las tareas incluyen la remoción de barros superficiales, la limpieza de alcantarillado y trabajos en pluviales, en coordinación con la empresa Agrotécnica Fueguina. Además, se procedió al despeje de piedras y sedimentos arrastrados por el temporal que provocó la creciente extraordinaria del arroyo que atraviesa la ciudad.

Los trabajos se concentraron en las zonas de Aldo Motter, Trejo Noel, Marcos Zar, Walanika, Yrigoyen y Fueguia Basket, los sectores más afectados por el desborde.

Desde el área de Planificación e Inversión Pública se explicó que esta situación se debió a un fenómeno climático excepcional. Las intensas precipitaciones, sumadas al deshielo y a las crecientes repentinas registradas en los últimos días, provocaron un incremento significativo en el caudal de los cursos de agua.

Durante las primeras ocho jornadas de noviembre, el nivel acumulado de lluvias superó el promedio histórico de todo el mes registrado en los últimos 30 años, generando condiciones similares a las ocurridas en 2009, cuando también se registraron picos de lluvia en los arroyos Buena Esperanza y Chorillo del Medio.