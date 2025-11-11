El asado se vuelve «inalcanzable»: subió 8,2% en un mes y se disparó la brecha con el pollo

Consumo 11/11/2025.- Fue el corte que más aumentó en octubre mientras que el pollo bajó 0,9%. Hoy, con 1 kilo de asado se compran 3,1 kilos de pollo, casi un 10% más que en 2024.

El asado de tira fue el corte de carne vacuna que más aumentó durante octubre, con una suba del 8,2%, consolidando una brecha de precios cada vez más amplia con sus sustitutos.

Según el informe mensual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el fuerte aumento del asado contrastó con la evolución del pollo fresco, que bajó de precio un 0,9% en el mismo período.

El asado vale 3,1 kilos de pollo

Esta disparidad de precios modificó la relación histórica entre ambos productos. El informe detalla que en octubre de 2025, con 1 kilo de asado se pudieron comprar en promedio 3,1 kilos de pollo.

Esta relación representa un crecimiento del 9,8% en la cantidad de pollo que se puede adquirir con el valor de un kilo de asado, en comparación con el mismo período de 2024, cuando la relación era de 2,82 kilos.