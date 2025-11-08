CORTE PROGRAMADO EN EL SERVICIO ELÉCTRICO DEL CENTRO DE USHUAIA POR OBRAS DE READECUACIÓN

Ushuaia 08/11/2025.- La Dirección Provincial de Energía informa que el sábado 8 de noviembre, entre las 8:00 y las 13:00 horas aproximadamente, se realizará un corte programado del servicio eléctrico en la zona céntrica de Ushuaia, con motivo de la ejecución de tareas vinculadas a la obra de readecuación de la red de distribución eléctrica.

El operativo forma parte de los trabajos que se desarrollan en el centro de la ciudad para avanzar en la reorganización del sistema de subestaciones y en la mejora del tendido de media y baja tensión, permitiendo continuar con la instalación del nuevo equipamiento dentro del edificio del IPES, con acceso desde la vía pública. Esta intervención posibilitará liberar la calzada y la vereda, optimizando el uso del espacio urbano y el mantenimiento de las redes.

Durante la jornada, los trabajos se concentrarán en dos puntos principales:

– SET N°156 (IPES): modificación de líneas de baja tensión para el traspaso a una nueva subestación a nivel.

– SET N°98 (Yaganes y Deloqui): conexión de nuevos seccionadores tipo APR para la alimentación del cable subterráneo del edificio Original House.

El sector afectado por el corte comprenderá el Barrio Centro, entre Yaganes y Lasserre, y desde Maipú hasta Magallanes.

La Dirección Provincial de Energía solicita a los vecinos y vecinas disculpas por las molestias que puedan ocasionarse, destacando que estas tareas son necesarias para continuar con la obra de modernización de la red eléctrica en el área céntrica de Ushuaia.