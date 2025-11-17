COMUNICADO DE EMERGENCIA Y REPUDIO Jubiladas y jubilados de OSEF – Delegación Córdoba

Córdoba 17/11/2025.- Las jubiladas y los jubilados afiliados a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) residentes en la provincia de Córdoba —y, según testimonios, en otras provincias del país— manifestamos nuestro más enérgico repudio al grave desmanejo institucional y administrativo que hoy nos deja sin acceso a prestaciones esenciales de salud.

La falta de previsión, la ausencia de información clara, los cambios constantes en los criterios de atención y la incapacidad de garantizar servicios médicos básicos ponen en riesgo nuestra vida, nuestra salud y nuestros derechos más elementales como personas mayores.

Mientras OSEF y APROSS intercambian responsabilidades y trabas burocráticas, somos las jubiladas y los jubilados quienes sufrimos la interrupción d tratamientos, la imposibilidad de acceder a medicamentos, estudios y consultas, y la incertidumbre total sobre nuestra cobertura.

Esta situación es inaceptable e indignante.

Exigimos a las autoridades de OSEF:

Restitución inmediata de la cobertura médica en Córdoba y en todas las provincias afectadas.

Información oficial, transparente y verificable, por escrito, sobre el estado de convenios, deudas y gestiones con prestadores.

Responsabilidad institucional: decisiones rápidas y efectivas, no excusas dilatorias que agravan la vulneración de derechos.

Garantías concretas para que ninguna persona jubilada vuelva a quedar sin atención médica por irregularidades administrativas

Las personas mayores hemos sostenido al Estado durante décadas de trabajo. No aceptamos que hoy, en un momento de mayor vulnerabilidad, se nos abandone o se nos trate como una variable de ajuste.

Hoy levantamos la voz para decir basta.

Basta de desmanejo.

Basta de improvisación.

Basta de dejar a las personas mayores sin salud.

Exigimos respuestas, soluciones y respeto.

Jubiladas y jubilados afiliados a OSEF – Delegación Córdoba