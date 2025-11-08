CAMPAÑA DE MAMOGRAFÍAS PARA PROMOVER LA DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER

Tierra del Fuego 08/11/2025.- El Hospital Regional Ushuaia llevará adelante una campaña de mamografías gratuitas orientada a fortalecer las acciones de prevención y detección temprana del cáncer de mama.

La iniciativa se desarrollará durante dos fines de semana consecutivos, los días 8, 9, 15 y 16 de noviembre, en el área de Mamografía del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Regional Ushuaia, en el horario de 9 a 17 horas.

Los turnos serán a demanda espontánea, por lo que las personas interesadas podrán acercarse directamente al hospital durante los días de la campaña. Para realizar la práctica es necesario presentar una orden médica.

Esta propuesta está dirigida a personas que nunca se hayan realizado una mamografía o cuyo último control haya sido hace más de dos años, y que no presenten patologías mamarias al momento del estudio.

Desde la cartera sanitaria provincial se recordó que la detección precoz es la herramienta más efectiva para reducir la mortalidad por cáncer de mama, permitiendo diagnosticar la enfermedad en etapas tempranas y acceder a tratamientos menos invasivos y con mejores resultados.

El Ministerio de Salud invita a todas las personas en edad de control a aprovechar esta oportunidad de cuidado y prevención, reforzando el compromiso con la salud integral de las mujeres y personas con mamas de toda la provincia.