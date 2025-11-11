Acuerdo histórico por los recursos energéticos fueguinos EL GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO E YPF FIRMARON LA CESIÓN OFICIAL DE ÁREAS HIDROCARBURÍFERAS A LA PROVINCIA

Tierra del Fuego 11/11/2025.- Terra Ignis Energía S.A. asumirá la operación de los yacimientos a partir del 1 de enero de 2026, garantizando la continuidad productiva y laboral.

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, concretó junto a YPF la firma del acuerdo de cesión oficial de las áreas de explotación hidrocarburífera ubicadas en el territorio provincial, tras un año de trabajo y negociaciones conjuntas.



La empresa estatal provincial Terra Ignis Energía S.A será la responsable de operar y desarrollar estas áreas a partir del 1 de enero de 2026, asegurando la continuidad de las actividades y el fortalecimiento de la producción energética provincial.

El acuerdo implica la transferencia de siete áreas, entre las que se destacan Los Chorrillos y Lago Fuego, además de contemplar la reubicación del personal actualmente afectado a las operaciones, con el objetivo de garantizar la estabilidad laboral y operativa durante el proceso de transición.

La firma del contrato de cesión y del contrato de operación se llevó a cabo en un acto encabezado por el Gobernador Gustavo Melella, junto al Presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el Presidente de Terra Ignis Energía S.A., Maximiliano D’Alessio, acompañados por directivos de ambas empresas y el secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa.

Este paso marca el inicio del proceso administrativo y legislativo correspondiente: el acuerdo deberá ser evaluado por la Secretaría de Hidrocarburos, luego refrendado mediante decreto del Gobernador, y finalmente remitido a la Legislatura provincial para su aprobación definitiva.

Asimismo, el convenio incluye la extensión del plazo de concesión de las áreas, asegurando la continuidad operativa bajo la administración provincial.

El Gobernador Gustavo Melella destacó que este acuerdo “representa un avance histórico hacia la soberanía energética de Tierra del Fuego y la consolidación de Terra Ignis Energía como una empresa estatal fuerte, capaz de liderar el desarrollo hidrocarburífero con una visión de futuro, sustentable y con valor local”.

Por su parte, desde YPF señalaron que la cesión se enmarca en la estrategia de la compañía de concentrar sus esfuerzos en Vaca Muerta y optimizar su cartera de activos, al tiempo que se garantiza una transición ordenada y responsable en la provincia.

Con esta firma, Tierra del Fuego da un paso estratégico hacia una mayor autonomía en la gestión de sus recursos energéticos, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo sostenible, la generación de empleo y el fortalecimiento del entramado productivo local.