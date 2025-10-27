Video: Gustavo Melella: «Tenemos que festejar, tenemos un diputado y una senadora nacional»

Rio Grande 26/10/2025.- El Gobernador Gustavo Melella, junto a los afiliados y simpatizantes de Fuerza Patria participaron del festejo de ese espacio político, luego de cerrado los comicios y con la confirmación de haber obtenido una banca en el senado y otra en diputados. El gobernador remarcó que hasta hace unos dias eramos los peores, pero tenemos una senadora y un diputado. Nosotros siempre quisimos la unidad, pero hubo quienes se negaron, su hubiéramos ido unidos hoy tendríamos dos senadores.

En su discurso ante la militancia el mandatario fueguino remarco que, algunos decían que eramos la peor gestiona, pero tenemos un diputado y un senador, ganamos nosotros, aunque tenemos que mejorar y corregir muchísimas cosas».

«Esto que nos falto hoy tiene que generar mas fuerza para lo que viene, agrego, porque nosotros consolidamos la fuerza, en Rio Grande, en Tolhuín, en Ushuaia, un crecimiento que tenemos que darnos».

«Insisto, si los que estamos en el campo popular, hubiéramos ido juntos habríamos tenido una gran victoria en nuestra provincia, pero bueno cada uno hará la autocritica que tiene que hacer, nosotros también y nosotros también, tener la humildad de escuchar a los vecinos y a las vecinas. Respetar a los que ganaron de La Libertad Avanza, senadores, diputados, porque, son fueguinos y en este caso lo digo como gobernador de toda la provincia, felicitaciones a ellos también por la buena elección que hicieron».

Finalmente Melella señaló que «tenemos que festejar, porque estamos en democracia, tenemos que celebrar porque tenemos a Agustin y Cristina, tenemos que festejar porque a Fuerza Patria se la combatía de todos lados y aca estamos con un diputado y una senadora y vamos por mucho mas».