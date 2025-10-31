Vacaciones financiadas, como pagaran los argentinos sus vacaciones, aumenta nivel de endeudamiento.

Más de 50.000 fueguinos están endeudados con tarjetas de crédito, y el Banco de Tierra del Fuego otorgó más de $68.000 millones en préstamos en el primer semestre de 2025, lo que muestra un fuerte uso de financiamiento en la provincia.

Los detalles más relevantes:

¿Cuántos fueguinos toman crédito?

Según datos recientes, 1 de cada 4 fueguinos está endeudado con tarjeta de crédito , lo que representa entre 40.000 y 50.000 personas .

, lo que representa entre . El promedio de deuda por persona supera el $1.095.000 , lo que ubica a Tierra del Fuego como la segunda provincia más endeudada del país.

, lo que ubica a Tierra del Fuego como la segunda provincia más endeudada del país. El Banco de Tierra del Fuego (BTF) otorgó $68.066 millones en préstamos durante el primer semestre de 2025, un crecimiento del 445% respecto al mismo período de 2024. De ese total, $60.433 millones fueron préstamos a individuos , lo que muestra una fuerte demanda de crédito personal.

otorgó durante el primer semestre de 2025, un crecimiento del 445% respecto al mismo período de 2024.

Opciones de financiamiento disponibles

1. Tarjetas de crédito

Cuotas fijas para consumo general.

Promociones especiales para turismo, tecnología y electrodomésticos.

2. Préstamos personales

Ofrecidos por el BTF y bancos privados.

Plazos de hasta 60 meses, con tasas variables según perfil crediticio.

3. Créditos para pymes

Líneas de inversión productiva y capital de trabajo.

Programas provinciales con tasas bonificadas.

4. Refinanciación de deuda

Planes de pago para saldos impagos de tarjeta.

Consolidación de deudas en un solo crédito.

5. Programas provinciales

El gobierno fueguino impulsa herramientas de financiamiento para empresas locales, con foco en reconversión industrial y logística.

En resumen, el acceso al crédito en Tierra del Fuego está en expansión, pero también conlleva altos niveles de endeudamiento. Las opciones de financiamiento son variadas, tanto para consumo como para inversión, y el BTF juega un rol clave en la inclusión financiera de la provincia.

El Banco de Tierra del Fuego (BTF) ofrece múltiples líneas de préstamos personales para individuos, con montos que pueden superar los $10.000.000 y plazos flexibles. Las tasas varían según el tipo de crédito y el perfil del solicitante.

Aquí te presento las principales opciones disponibles:

Préstamos personales del BTF

1. Efectivo Express

Para gastos personales inmediatos.

Montos: desde $100.000 hasta más de $5.000.000.

Plazos: hasta 60 meses.

Requisitos: ingresos comprobables, buen historial crediticio.

2. Precalificados por canales electrónicos

Solicitud 100% online para clientes con buen comportamiento financiero.

Montos y tasas personalizadas según perfil.

3. Instalación de red de gas natural

Crédito específico para obras domiciliarias.

Plazos extendidos y tasas bonificadas.

4. Renovación de taxi y remis

Para titulares de licencias en la provincia.

Financia renovación de vehículos y gastos asociados.

Tasas de interés aproximadas (octubre–noviembre 2025)

TNA (Tasa Nominal Anual): entre 85% y 120% , dependiendo del tipo de préstamo y del banco.

, dependiendo del tipo de préstamo y del banco. CFT (Costo Financiero Total): puede superar el 150% anual , si se incluyen seguros y gastos administrativos.

, si se incluyen seguros y gastos administrativos. Las tasas más bajas se aplican a clientes que cobran haberes en el banco y tienen buen historial.

Requisitos generales

DNI y constancia de domicilio.

Últimos recibos de sueldo o comprobantes de ingresos.

No tener embargos ni deudas judiciales.

Antigüedad laboral mínima (generalmente 6 meses).

¿Cómo solicitar?