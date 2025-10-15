Info general, Provinciales, seguridad

Siniestro vial en ruta 3 con heridos en el ingreso a la complementaria J

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 15/10/2025.- Un nuevo siniestro vial se registro esta mañana en inmediaciones de de Rancho Hambre, sobre la ruta 3 y el acceso a la ruta complementaria J. 4 personas fueron trasladadas al hospital regional Ushuaia a través de un cordón sanitario. Se recomienda transitar respetando las velocidades máximas y normas de transito vigentes.

Siniestro vial a la altura de Rancho Hambre. Ingreso complementaria J. Choque frontal entre dos vehículos, un minibús y un auto, 4 personas involucradas con politraumatismos diversos, en estos momentos 2 personas trasladadas al HRU con activación de cordón sanitario. No hay interrupción en la circulación, el tránsito es dirigido en el lugar. Favor de atender las indicaciones de autoridades

loading...