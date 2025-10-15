Siniestro vial a la altura de Rancho Hambre. Ingreso complementaria J. Choque frontal entre dos vehículos, un minibús y un auto, 4 personas involucradas con politraumatismos diversos, en estos momentos 2 personas trasladadas al HRU con activación de cordón sanitario. No hay interrupción en la circulación, el tránsito es dirigido en el lugar. Favor de atender las indicaciones de autoridades
Siniestro vial en ruta 3 con heridos en el ingreso a la complementaria J
Tierra del Fuego 15/10/2025.- Un nuevo siniestro vial se registro esta mañana en inmediaciones de de Rancho Hambre, sobre la ruta 3 y el acceso a la ruta complementaria J. 4 personas fueron trasladadas al hospital regional Ushuaia a través de un cordón sanitario. Se recomienda transitar respetando las velocidades máximas y normas de transito vigentes.