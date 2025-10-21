SE REALIZÓ CON ÉXITO LA 4TA EDICIÓN DE LA EXPO PYME FUEGUINA

Tierra del Fuego 21/10/2025.- El Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, llevó adelante la 4ta edición de la Expo PyME Fueguina que se desarrolló en el Salón Maipú del Hotel Albatros en la ciudad de Ushuaia.

Las dos jornadas que duró el evento tuvieron una gran convocatoria y balance positivo, consolidando al evento como un espacio clave para la visibilización y fortalecimiento del entramado productivo provincial.



Durante la primera se presentaron distintas herramientas de acompañamiento orientadas al desarrollo de capacidades, el apalancamiento financiero y el crecimiento de las empresas locales, y se entregaron certificados a las y los participantes de los programas impulsados por la Secretaría.

Al respecto, la Secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, Carolina Hernández destacó que “resulta muy gratificante escuchar en primera persona a los titulares de empresas fueguinas contarnos los logros obtenidos tras atravesar alguno de los programas de capacitación y asistencia técnica que se ofrecieron este año. La idea del evento es que cada vez sean más los emprendedores que se acerquen para fortalecerse en su desarrollo.”



El sábado la exposición abrió sus puertas al público general, permitiendo que las PyMEs participantes exhibieran sus productos, generaran nuevos contactos y concretaran ventas directas. El espacio se convirtió en un punto de encuentro entre productores, emprendedores, instituciones y la comunidad, con stands que reflejaron la diversidad y el potencial de la producción fueguina.

La Expo PyME Fueguina busca año tras año promover el desarrollo del sector productivo, fortalecer los lazos entre los distintos actores económicos y acercar la producción local al público general, fortaleciendo la identidad y el orgullo fueguinos.