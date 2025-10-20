Rolando Correa: «Coto, Graciania, y Miguel Rodríguez, sabían que Pauli nos pedía el desarraigo»

Rio Grande 20/10/2025.- Asi lo manifestó el asesor del Legislador Provincial, Agustin Coto, Rolando Correa, en declaraciones a Radio Provincia en el programa Periodismo. Correa detalló, extensamente, como le pedían que aportara el monto de desarraigo, pero también aclaró que tanto Coto, como Natalia Graciania el candidato a diputado nacional, Miguel Rodríguez, estaban al tanto de esta situación desde el mes de junio y que tres personas mas están en la misma situación. En concreto Pauli les reclamaba aportar el monto de desarraigo a empleados de la legislatura a quienes el había recomendado y que antes habían trabajado para el en el congreso. Julio Mercado renunció a la vicepresidencia de Republicanos Unidos por este escandalo.

SI algún escándalo falta de todos los que involucran a los integrantes de La Libertad Avanza, ahora se sumo otro en Tierra del Fuego, que involucra al diputado Santiago Pauli, grabado pidiendo el monto por desarraigo a uno de los «asesores» del Legislador Agustin Coto y candidato a Senador Nacional por ese espacio político.

El denunciante es Rolando Correa, hasta hoy colaborador de Coto, quien señaló que no tiene ningún titulo, que cuando fue «asesor» de Pauli en el congreso, nunca viajo a Buenos Aires y que su tarea era estar en contacto con la gente.

En la misma nota, detalla que tanto la Legisladora Natalia Graciania, como Coto y Rodríguez, sabían de esta situación desde el mes de junio pero no hicieron nada.

A partir de aquí los textuales de Correa en el programa Periodismo.

«A mi designó el legislador Coto por orden de Santiago Pauli»

«Yo el año pasado fui nombrado en el Congreso, por Santiago Pauli, en noviembre me da de baja y me dice que voy a ser designado en la legislatura provincial».

«Yo en el Congreso solamente figuraba en los papeles, el único día que fui a Buenos Aires fue para firmar el contrato allá, pero, no me fue asignada ninguna tarea. Mi trabajo era ir a ver a la gente, llevarle la propuesta, hacerlos conocer a ellos, tanto a Pauli, Coto, Graciania a Luis Miguel Rodríguez, candidato a diputado nacional, porque no los conocían, salvo el entorno de ellos y la iglesia».

«Yo estaba dispuesto a hacer trabajos administrativos, pero ellos querían el desarraigo, entonces no me mandaban a Ushuaia». Es decir que tampoco trabajaba en la legislatura.

«En el congreso cobraba 750.000 pesos, no recuerdo la categoría pero el monto era ese».

«De ese monto no me pedían nada, pero cuando entre a la legislatura si me empezaron a pedir. Los primeros dos o tres meses les pase dinero al diputado Pauli en mano porque todavía no tenia home banking, Esto fue retroactivo, porque a mi me nombran en enero, cobro febrero y le abono en el partido en la Calle Pellegrini en Rio Grande, le paso la plata en mano a el, en marzo lo mismo, y después le trasferí a una cuenta de otro asesor de santiago Pauli, me había dicho que le transfiriéramos a la cuenta de Martin Agüero».

«Yo le transfería el total del desarraigo, te depositan el sueldo y el desarraigo que se lo transferíamos a esa cuenta que, era para mantener las sedes, la de Pellegrino como la de la calle Thorne». Es decir se hacían pagar las sedes del partido con plata del estado.

«Esto no estuvo charlado y no había acuerdo, para trabajar en la calle, yo le pedí un puesto en la legislatura o en el Concejo Deliberante, salga quien salga de candidato, me dijo que si y a partir de este año empezó a exigirme el desarraigo, me decía que esa plata no era mía, que era del partido y fui el primero que me opuse».

«En junio, le dije que mas de 200 mil pesos yo no te puedo pasar, porque la verdad que necesito el resto, pero, en los audios se escucha que el me pide que quiere contar con el 6% de desarraigo. Le propuse un par de cosas para recaudar dinero, porque mi trabajo es el contacto con la gente y siempre había una negativa».

Lo que siempre sospechamos, » lo de asesor es solamente un nombre, mi trabajo era andar en la calle, visitar a la gente necesitada para ver que podíamos solucionar. Siempre jubilados, se los dijes, se los informé, a Luis Miguel Rodríguez, (candidato a diputado nacional) y siempre se negaron, para que, para que, me decían».

Grabación de alta gama, «Esto se gravó porque los teléfonos de alta y media gama traen una aplicación que se activa cuando entra una llamada asi que cada llamada esta grabada. Yo lo active hace tiempo por el tema de las estafas, porque mi hijo había caído en una de esas trampas. Cuando el me llama eso queda automáticamente grabado, no es que yo esperaba que el me llamara».

Arriba de iz a der: Miguel Rodríguez Candidato a diputado nacional, Agustin Coto, legislador provincial y candidato a senador nacional, Santiago Pauli, diputado nacional y Natalia Graciania, legisladora provincial

.»Esto pasó en junio, yo va venia viendo las mentiras que decían desde nación, de Milei, que nunca iban a tocar al jubilado, que no iban a tocar impuestos, que antes me corto una mano y uno confió en eso y resulta que fueron unos mentirosos y no tienen palabra».

«En julio le dí a Pauli el 6% de desarraigo y después me puse a pensar, si esto no cumplen palabra con la propia gente que esta trabajando con ellos, no nos mantienen la palabra, no le paso mas, desde agosto que ya no le paso esa plata. En la legislatura, una miembra fiel (sic) que es de la iglesia, «hay vida en Jesús a la que también pertenece Pauli, me dijo, gordo a vos te van a dar de baja, y le dije, que me de de baja porque yo acá tengo la llamada de el en el teléfono, decíselo. Yo les avise que tenia los audios».

«Yo hace dos semanas y media perdí el teléfono, no es que lo quería denunciar, yo mantengo la palabra. En uno de los últimos audios que yo le mandé a Pauli le dije, yo te voy a pasar todos los meses los 500 mil pesos y que Coto me mantenga el contrato hasta el 2027 y no lo denuncie en la justicia porque mantengo la palabra y yo no miento, yo no los filtre, yo perdí el teléfono hace dos semanas».

«Sobre todo esto, yo tuve una reunión con Julio Mercado ex vicepresidente de Republicanos Unidos, porque, renunció hace dos semanas, con el presidente, Gaston Porfirio y un abogado del partido, un integrante de la comisión, se los comenté, les dije si ellos estaban al tanto de esto que, Pauli nos pedía el desarraigo, me dijeron que no, que se iban a comunicar con Pauli, con Coto y Graciania, trataron de hablarlo e hicieron oídos sordos, no llegamos a ninguna solución, porque yo realmente no podía pasarle 200 mil pesos por mes».

«La categoría 20 de la legislatura son aproximadamente 800.000 pesos y a eso se le sumaba el desarraigo que, son 500 mil pesos mas, un millón y medio de lo que se nos quedaban con un tercio. Yo le dije que eso para mi era muchísimo, le di alternativas para recaudar fondos, como hacer empanadas, pero, nunca quisieron «.

«No existen transferencias a nombre de Santiago Pauli, el se cubría a exponerse con una cuenta que nosotros teníamos que abrir una cuenta, hacia que le transfiriéramos a otra persona, a otro «asesor» del congreso de el que vive aca en Rio Grande y se lo transferíamos a el. Cuando logro pagarle, le mando un comprobante de transferencia a esa persona donde aportaba el desarraigo, pero nunca a Pauli, el que recaudaba esa plata era Martin»

«Ademas de mi, hay tres personas mas, yo fui el primero que le dije que no podía, una chica que se llama Gisela, miembro dela iglesia de Pauli, Fabian, Martin».

«La iglesia aparece permanentemente, y lamentablemente ensucia a los fieles, a las iglesias Evangélicas con todo esto, porque el es hijo de un pastor y supuestamente es un hombre de fe, un hombre de palabra y no es de palabra. Santiago Pauli es un mentiroso. Otra de las razones por las que Mercado Renuncia es la puesta a dedo, por parte de Pauli, que es el actual delegado de migraciones, Miguel Rodríguez y candidato a diputado nacional por LLA».

la nota completa en el audio a continuación.

Fuente: Periodismo, Radio Provincia.