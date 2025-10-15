Perez: «Lo que Milei hizo en Estados Unidos fue una humillación nacional y una entrega de soberanía.»

Rio Grande 15/10/20254.- El intendente de Río Grande y referente del frente Defendamos Tierra del Fuego, Martín Perez, expresó en duros términos su rechazo a los acuerdos impulsados por el presidente Javier Milei, que implican mayor endeudamiento, pérdida de soberanía y la posible instalación de una base militar de Estados Unidos en Ushuaia.

Perez advirtió sobre la pérdida de soberanía ante los acuerdos especulativos que Milei busca cerrar con Donald Trump en Estados Unidos, los cuales —según el propio expresidente norteamericano— están supeditados al resultado de una elección en Argentina.

“Esto constituye una clara intervención en la vida democrática nacional por parte de una potencia extranjera que, además, es socia histórica del Reino Unido, país que mantiene la ocupación ilegal de una parte de nuestro territorio provincial y nacional”, señaló.

“Los fueguinos no nos vamos a arrodillar frente a los acuerdos de entrega de Milei. Lamentamos que la historia se vuelva a repetir con los mismos actores de siempre”, afirmó el jefe comunal, en alusión a los sectores que promueven políticas de endeudamiento y subordinación económica.

En ese sentido, el intendente de Río Grande repudió la intervención de una potencia extranjera en el proceso democrático argentino, y subrayó que “ningún acuerdo firmado a espaldas del pueblo puede justificar la cesión de soberanía sobre nuestro territorio y nuestros recursos”.

“Lo que Milei hizo en Estados Unidos no fue diplomacia: fue una humillación nacional.

Su modelo fracasó: sin dólares, sin producción y con un país en recesión.

Ahora, además, permiten que desde afuera se amenace a los argentinos por cómo votamos.

El 26 de octubre tenemos que defender nuestra soberanía con el voto y decir basta a cualquier poder extranjero que busque condicionar a nuestro país”, expresó Perez.

Finalmente, el intendente convocó a todos los sectores políticos, sociales y sindicales a unirse en defensa de la soberanía fueguina: “Tierra del Fuego tiene una historia de lucha, de dignidad y de defensa de los intereses nacionales.

No aceptaremos que desde Washington se decidan políticas que comprometen la seguridad del Atlántico Sur y la integridad de nuestro territorio. Tierra del Fuego no está a la venta, y el futuro de los fueguinos se defiende de pie, no de rodillas.”