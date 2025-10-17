Pablo Blanco:»El anuncio de una inversión de U$D 25.000 millones es una absoluta mentira»

Rio Grande 17/10/2025.- Asi se refirió el Senador Nacional por Tierra del Fuego, Pablo Blanco al ser consultado sobre el mega proyectos de creación de una Silicon Valey en la patagónica con una inversión de 25 mil millones de dolares, no hay ninguna confirmación de eso, menos para nuestra provincia y también dijo que le llamó poderosamente la atención, la auditoria de la Administración Nacional de Puertos, realizada en 48 hs y a 10 dias de las elecciones, para el legislador nacional, ambos son anuncios de campaña.

El senador nacional que viene sosteniendo un duro discurso contrala Administración de Javier Milei, minimizó, el anuncio de una inversión cuyo monto no tiene antecedentes en la economía regional, y se mostró sorprendido por una auditoria de la Administración Nocional de Puertos realizada en 48 hs y que tiene muchos datos que, dijo que trataría de aclarar porque es muy poco claro.

Blanco también de refirió a la ultima visita de Milei a Estados Unidos y dijo que le resulto chocante como el presidente se fue a entregar a las manos de un pais extranjero, yo no estoy de acuerdo pero muchos periodistas a nivel nacional están festejando esto. A mi me llama poderosamente la atención, salvo que viva en un pais equivocado, a partir de ahora el Ministro de Economía, es el secretario de hacienda de Estados Unidos, a algunos nos espanta, nos horroriza esto y a otros les parece bárbaro».

Respeto de la auditoria, Blanco dijo que se iba a reunir con Roberto Murcia, Presidente de la Dirección de Puertos, porque la verdad que llama la atención que a10 dias de una elección se haga esto, a partir de la medida desacertada de la legislatura que tomo partido haciendo una ley para transferir fondos del puerto a la OSEF. La verdad que me parece que hay mucha política en todo esto y sobre todo en el inicio de una temporada de cruceros con 540 recaladas previstas, no alcanzo a comprender hasta donde son capaces de llegar».

Blanco también se refirió a los despidos suspensiones, y cierre de empresas como Cordonced y al respeto sostuvo que, son 20, son 360 suspendidos, son contratos no renovados, parecen pocos pero para Tierra del Fuego son números muy importantes, la situación es muy complicada, tanto la reforma laboral como previsional se van a tratar en el congreso, por eso hay que votar representantes que no sean levanta manos del gobierno y que defiendan los intereses de la gente».

El riesgo pais es el discurso de del presidente, que por un lado dice que acatará la orden de Estados Unidos de sacar a China del pais y por otro sale el presidente de la Sociedad Rural Argentina a decir que no se cortaran los negocios con China. No se sabe para donde sé, el no respeto a la institucionalidad, lo que vienen a invertir, no se casan con Milei, y no se dejan llevar de la nariz, por eso hace rato que no vienen, ni con Macri con los brotes verdes, ni con Alberto, ni con este, no hay inversiones».

Finalmente y respecto de la inversión de 25 mil millones de dolares anunciada por Milei para un mega proyecto de IA en la Patagonia, Blanco lo calificó como una mentira mas grande que una casa, «la misma inteligencia artificial dijo que, era propaganda política para Milei», puntualizó.

Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia