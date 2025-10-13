“Mentiroso” y “candidato patético”: Fuerte repudio contra el legislador Coto por difundir noticias falsas en las redes

Tierra del Fuego 13/10/2025.- El candidato a senador por Tierra del Fuego se sumó a una campaña sucia contra candidatos de Fuerza Patria en Santa Fe. Publicó en sus redes un afiche falso. Las respuestas no se hicieron esperar: “Más falso que Milei negando las coimas del 3% de la hermana” y “Si sos candidato oficialista y para rascar votos recurrís a mentiras, sos el peor candidato”, fueron algunos de los mensajes.

El legislador provincial y candidato a senador nacional de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, Agustín Coto, compartió en la red social X un afiche falso, según la cual Caren Tepp, candidata de Fuerza Patria a diputada nacional por Santa Fe, propone en su campaña la “expropiación de campos”. La publicación de Coto obtuvo como respuesta en las redes, numerosas expresiones de repudio por sumarse a una campaña sucia de noticias falsas y fake news, contra los candidatos santafecinos.

El candidato a senador libertario, fijó un tuit en su perfil, con el siguiente texto:

“Sí, en pleno 2025 hay un partido que propone EXPROPIAR LOS CAMPOS. Ese partido político se llama Fuerza Patria. En octubre La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Fin.”

El texto es acompañado de la imagen de un afiche falso, realizado con herramientas de diseño o Inteligencia Artificial.

El repudio en las redes no se hizo esperar. Cientos de usuarios comentaron lo siguiente:

“Más falso que Milei negando las coimas del 3% de la hermana”.

“Sí, en pleno 2025 hay un candidato a senador que no identifica una imagen falsa o que la publica sabiendo que lo es. En octubre no votes mentirosos”.

“Sos candidato a senador y no sabes diferenciar una imagen falsa?”.

“Si sos candidato oficialista y para rascar votos recurrís a mentiras, sos el peor candidato que hay en esa boleta única de papel”.

“Si no es con mentiras no saben hacer nada. Es fake la foto”.

“Candidato a senador nacional y se come una fake pésimo en el peor momento de su fuerza política”.

“Muy creíble lo de los carteles con IA”.

“Así miente de candidato, imagínate al asumir”.

“Hay dos explicaciones para subir una fake tan burda: sos pelotudo o mala leche”.

“Es fake. Hagan campaña sin mentir manga de narcos”.

Quien también se hizo eco de la difusión de la noticia falsa de Coto, fue la candidata Caren Tepp, quien en sus redes sociales llamó a “frenar a Milei” porque “es frenar a quienes hacen de la mentira y el engaño una forma de manipular la democracia”.

“El afiche original (y el único que existe) dice: “Frenar a Milei, empezar lo que viene.” TODO LO DEMÁS ES FALSO”, agregó.

La participación de Coto en campañas sucias no sorprende, porque no hizo más que copiar una práctica impulsada por su líder político, Javier Milei.

Días atrás, Milei replicó en la misma red un posteo de un candidato libertario que mostraba una tapa falsa del diario Clarín de 2005, que informaba que el entonces presidente Néstor Kirchner había tomado deuda con Venezuela para pagar deuda al Fondo Monetario Internacional. La tapa verdadera decía que “Kirchner le paga toda la deuda ya al FMI”. El repudio en las redes también se hizo sentir por parte de periodistas y usuarios.

Desde los trolls pagados con fondos de la SIDE hasta el propio Milei, pasando por funcionarios y candidatos, la difusión de fake news es una estrategia habitual de La Libertad Avanza.