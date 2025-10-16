MATÍAS RODRÍGUEZ Y LAS LÁGRIMAS DE COCODRILO

Por Pablo Daniel Blanco – Senador de la Nación.

La política está plagada de alegrías y sinsabores, de momentos de inmensa dicha y de tragos amargos. La política nos permite interactuar con la gente y también nos hace transitar caminos con otros políticos. En ese camino vamos juntos quienes pensamos igual y quienes tenemos otra mirada sobre un mismo asunto. La política, lo he sostenido siempre, no es cuestión de blancos o negros sino de colores y matices.

En este camino intrincando y lleno de idas y vueltas que es la política tengo y tuve la satisfacción de hacer gran cantidad de amigos y de conocer gente muy distinta a mí que me esforcé por comprender, de la que aprendí mucho y a la que llegué a apreciar sobremanera. Por supuesto también me crucé con otros y otras con las que no hubo caso ya sea por divergencias insalvables o por natural cuestión humana de inevitable antipatía.

Pero también hubo otros con los cuales la identificación y la sintonía personal fue instantánea. Yo nunca olvido que, detrás de las banderas políticas y los intereses que ocasionalmente o siempre se defienden, hay personas de carne y hueso llenas de entusiasmo, objetivos y corazón.

Uno de ellos fue “mi compañero” Matías Rodríguez. Su trágica muerte, jamás esclarecida, me conmovió desde el instante en que me enteré. Matías era un tipo lleno ilusiones con toda una vida personal y política por delante. Desde entonces vengo reclamando no sólo que se lo recuerde sino que, algún día, podamos saber la verdad oculta de lo que le sucedió.

Si hay algo que en política me parece un límite imperdonable que jamás se debe cruzar es la complicidad con la corrupción y la muerte. Matías también tenía esto muy clarito. Por eso, al cumplirse dos años de su injusta y dolorosa partida este próximo 18 de octubre, quisiera que todo el mundo sepa cuánto lo admiré y lo quise.

Matías era una de esas personas que sonríen con los ojos; esa mirada vivaz y profunda que sólo tienen las seres amables e inteligentes. Ciertamente no éramos del mismo partido; pero nos unía el amor por Tierra del Fuego y una sana complicidad: la de sabernos amigos.

Me duele que Matías no esté. Estoy seguro de que él podría contribuir mucho a que nuestra provincia mejore y a que el país cambie. Él era un hombre de bien (aunque nuestro actual presidente considere qu e ese es un pedestal reservado exclusivamente para los de su bando) que a pesar de nuestras diferencias sabía escuchar y construir desde la diferencia.

Por eso me da una pena inmensa cuando escucho el estruendoso silencio de quienes,como a Cristo, lo negaron mucho más que tres veces. ¿A dónde están sus “amigos” que lloraban lágrimas de cocodrilo? La respuesta es fácil no lo eran ya que nunca tuvieron dignidad.

Pase lo que pase la política sana seguirá recordando a Matías Rodríguez con la alegría que él siempre tenía. Ustedes se preguntarán por qué y la respuesta es simple: porque la política necesita más gente como él.