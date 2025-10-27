Lo que viene: Profundizar el ajuste y la reforma laboral y riesgo de precarización.

Javier Milei planea profundizar reformas estructurales en Argentina entre 2025 y 2026, enfocándose en lo laboral, lo impositivo y la reducción del gasto público.
Aquí te detallo las principales políticas que se anticipan para los próximos dos años de su gestión:
Reformas estructurales
- Reforma laboral: Se busca flexibilizar el mercado de trabajo, reducir cargas patronales y facilitar contrataciones. El objetivo es combatir la informalidad y aumentar la productividad.
- Reforma impositiva: Milei planea simplificar el sistema tributario, reducir impuestos distorsivos y fomentar la inversión privada.
- Nueva etapa reformista: Tras el triunfo legislativo de 2025, Milei anunció que comenzará una nueva fase de reformas con respaldo parlamentario, apelando al diálogo pero con firmeza.
Política económica y fiscal
- Reducción del gasto público: Se continuará con el ajuste fiscal, especialmente en áreas sociales como jubilaciones no contributivas y programas para adultos.
- Inversión focalizada: A pesar del ajuste, se incrementó la inversión en la Asignación Universal por Hijo (AUH), con un aumento del 47,48% en 2024, y se espera que continúe esa tendencia en políticas para la infancia.
- Control de la inflación: Milei reafirmó su compromiso de seguir bajando la inflación como uno de los pilares de su mandato.
Alianzas y gobernabilidad
- Consejo de Mayo: Se creó este espacio institucional para articular reformas entre el gobierno, sindicatos y empresarios.
- Diálogo con la oposición: Milei convocó a sectores opositores para lograr consensos legislativos, especialmente en temas clave como seguridad y pobreza.
Impacto político
- Fortalecimiento de La Libertad Avanza: El partido oficialista ganó las elecciones legislativas de 2025, lo que le da mayor capacidad de maniobra en el Congreso.
- Cambios en el gabinete: Se esperan ajustes en el equipo de gobierno para alinear mejor con la nueva composición parlamentaria.
La reforma laboral que propone Milei
Aquí te detallo los principales ejes de esta reforma:
Ejes centrales de la reforma laboral
- Salarios dinámicos: Este concepto reemplazaría el sistema actual de convenios colectivos. En lugar de establecer pisos salariales mínimos, los convenios funcionarían como techos máximos, permitiendo que los sueldos se ajusten según la productividad del trabajador y la situación económica de cada empresa.
- Desvinculación de la inflación: Los ingresos dejarían de estar atados a la inflación y se vincularían directamente al rendimiento individual y empresarial.
- Flexibilización de convenios colectivos: Se busca “modernizar” los convenios, permitiendo acuerdos más adaptables entre empleadores y trabajadores, incluso por fuera de los sindicatos.
- Contratos en cualquier moneda: Se permitiría pactar contratos laborales en monedas extranjeras, como el dólar, lo que implicaría una desregulación del régimen monetario laboral.
- Facilitación de despidos: El proyecto contempla reducir las restricciones para despedir empleados, eliminando indemnizaciones tradicionales y promoviendo sistemas alternativos como seguros de desempleo.
Objetivos declarados por el gobierno
- Fomentar la competitividad: Según el secretario de Trabajo, Julio Cordero, la reforma busca adecuar el mercado laboral argentino a estándares más productivos y competitivos.
- Reducir la informalidad: Al flexibilizar las condiciones de contratación, se espera que más empleos pasen al sector formal.
- Atraer inversiones: La desregulación laboral es vista como un incentivo para que empresas nacionales y extranjeras inviertan en el país.
Controversias y críticas y sectores afectados
- Impacto en derechos laborales: Sindicatos y sectores opositores advierten que la reforma podría debilitar derechos adquiridos, como estabilidad laboral, negociación colectiva y protección frente a despidos arbitrarios.
- Riesgo de precarización: Al desvincular salarios de la inflación y facilitar despidos, algunos analistas temen un aumento de la desigualdad y la inseguridad laboral.
Industria electrónica
- Flexibilización de convenios: Las fábricas en Río Grande y Ushuaia, que operan bajo regímenes especiales, podrían enfrentar cambios en sus convenios colectivos. Esto podría facilitar contrataciones, pero también reducir beneficios históricos.
- Contratos en moneda extranjera: Si se permite pagar en dólares, algunas empresas podrían atraer talento con mejores salarios, aunque esto podría generar desigualdad entre sectores dolarizados y no dolarizados.
Turismo y servicios
- Desvinculación de salarios de la inflación: En hoteles, gastronomía y transporte, los sueldos podrían ajustarse por productividad. Esto beneficiaría a trabajadores en temporada alta, pero podría afectar ingresos en meses de baja actividad.
- Reducción de cargas patronales: Podría incentivar la formalización de empleos temporales, algo clave en el turismo fueguino.
Empleo público
- Facilitación de despidos: Aunque no se ha detallado cómo afectaría al sector público, si se extiende la reforma, podría haber mayor rotación o reducción de personal en áreas provinciales o municipales.
- Modernización de convenios: Podría implicar cambios en estatutos laborales provinciales, especialmente en educación y salud.
Riesgos potenciales
- Precarización laboral: En zonas con alta dependencia del empleo público o de regímenes especiales, la reforma podría generar incertidumbre.
- Desigualdad regional: Si las reformas se aplican de forma homogénea, podrían no contemplar las particularidades de Tierra del Fuego, como el aislamiento geográfico y el costo de vida.
