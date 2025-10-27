Lo que viene: Profundizar el ajuste y la reforma laboral y riesgo de precarización.

Javier Milei planea profundizar reformas estructurales en Argentina entre 2025 y 2026, enfocándose en lo laboral, lo impositivo y la reducción del gasto público.

Aquí te detallo las principales políticas que se anticipan para los próximos dos años de su gestión:

Reformas estructurales

Reforma laboral: Se busca flexibilizar el mercado de trabajo, reducir cargas patronales y facilitar contrataciones. El objetivo es combatir la informalidad y aumentar la productividad.

Política económica y fiscal

Reducción del gasto público: Se continuará con el ajuste fiscal, especialmente en áreas sociales como jubilaciones no contributivas y programas para adultos.

Alianzas y gobernabilidad

Consejo de Mayo: Se creó este espacio institucional para articular reformas entre el gobierno, sindicatos y empresarios.

Impacto político

Fortalecimiento de La Libertad Avanza: El partido oficialista ganó las elecciones legislativas de 2025, lo que le da mayor capacidad de maniobra en el Congreso.

La reforma laboral que propone Milei