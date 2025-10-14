“Las economías regionales son la columna vertebral de una Argentina productiva y federal»

Tierra del Fuego 14/10/2025.- Así lo aseguró el candidato a diputado nacional, Agustín Tita, durante el encuentro híbrido de la Mesa Chica y Paritarios de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Enfatizó la urgencia de un tratamiento legislativo para mejorar la rentabilidad y competitividad del sector.

Al encuentro asistieron pequeños y medianos productores agropecuarios de diversas cadenas productivas de todo el país, quienes tuvieron la oportunidad de conocer y profundizar en los temas que requieren de un tratamiento legislativo urgente para promover la rentabilidad y competitividad de las producciones regionales. Este sector es de vital importancia para la economía nacional, ya que emplea al 70% de la mano de obra rural y representa más del 60% de las explotaciones argentinas.

Durante su intervención, el candidato Agustín Tita, en primera instancia agradeció al Comité, y especialmente a Claudia Fernández, Presidenta de la Cámara de Comercio Ushuaia y vicepresidenta tercera de CAME. Destacó la posibilidad de participar del encuentro, asegurando que “es importante que vengan tiempos de acuerdos, de sanas discusiones y de construcción de un país realmente federal donde nos encuentre a todos”.

Seguidamente, el candidato a diputado de Fuerza Patria, se refirió a los desafíos que enfrentan las economías regionales y enfatizó su compromiso con el sector en el ámbito legislativo.

«Las economías regionales no son solo el motor del interior del país; son la columna vertebral de una Argentina productiva y federal. Desde el Congreso, trabajaremos para eliminar las dificultades que hoy las ahogan» aseguró el candidato de Fuerza Patria.

Es por ello que consideró que “el potencial de la Patagonia es enorme, debemos hacerlo de manera integral y cuidando cada una de las regiones, propiciando su potencial”. A la vez celebró el encuentro ya que “es importante que estemos cada una de las regiones”.

“Desde Tierra del Fuego, con nuestros grandes beneficios pero también con nuestros grandes desafíos, justamente el desafío es poder aportar estas diferencias. Hay cuestiones que nos atraviesan a toda la Argentina -en un contexto macroeconómico complejo- donde vemos con gran preocupación la pérdida de fuentes laborales” relató Tita.

En el mismo sentido, precisó que «no podemos hablar de desarrollo nacional si no garantizamos la rentabilidad de nuestros pequeños y medianos productores. Es una prioridad legislar para bajar costos logísticos y simplificar la carga impositiva».

«Defenderlas es defender el trabajo argentino. Nuestro compromiso es ser la voz de este y cada uno de los sectores productivos en cada discusión parlamentaria» concluyó el candidato a diputado, Agustín Tita.