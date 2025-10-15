Lapadula sobre el contexto electoral y la situación provincial “LOS FUEGUINOS VAMOS A DEFENDER LA SOBERANÍA»

Rio Grande 15/10/2025.- El legislador Matías Lapadula analizó el contexto electoral y la situación política y económica nacional y provincial. En diálogo con Fm del Pueblo, advirtió sobre la entrega de recursos estratégicos, la falta de respuestas del gobierno provincial y la necesidad de un voto consciente que defienda la soberanía y el trabajo fueguino.

«La soberanía no se negocia”

Lapadula se refirió a la posibilidad de presencia militar extranjera en territorio fueguino, y alertó sobre lo que esto implica en términos de soberanía nacional. “Tenemos ya una base ilegal de la OTAN instalada en nuestras Islas Malvinas. Y ahora se pretende autorizar otra base militar en nuestra provincia. Parece una locura, pero es lo que estamos viviendo.”

«La embajada de Estados Unidos mandó un avión a Río Grande y ni desde el gobierno provincial o nacional dan explicaciones”.

Además, recordó el antecedente del radar inglés y señaló: “El gobierno provincial autorizó la instalación de un radar inglés. Funcionarios de este gobierno, algunos hoy candidatos, se hicieron los distraídos mientras distintas áreas del Estado avanzaban de forma exprés en las habilitaciones para que el radar comience a funcionar. Y todos se hacen los desentendidos, mientras critican a Milei y hablan de soberanía.”

“Están entregando nuestros recursos”

El legislador cuestionó los anuncios de salvataje económico por parte de Estados Unidos, a los que calificó como una forma de condicionar al país. “Estamos hablando de entregar el plan nuclear argentino a empresas americanas. Entregar nuestros recursos, nuestras tierras raras, nuestro uranio. Y todo esto para pagar los desatinos de una política económica y monetaria desastrosa.”

«Parece que salvar a los amigos de Caputo que apostaron al carry trade nos va a costar nuestros recursos y nuestro futuro”.

“Defendamos Tierra del Fuego es el único proyecto de provincia con futuro”

“Defendamos Tierra del Fuego es el único que plantea un proyecto de futuro de provincia”, afirmó, calificando a la alianza Forja–PJ fueguino como “una estafa electoral”.

“¿Con qué argumento vas a combatir la motosierra si conducís un gobierno provincial que no puede asegurar educación, ni brindar salud, que tiene la obra social quebrada y ha generado una crisis energética que sufrimos todos los fueguinos?”

«Nuestros pibes tuvieron 30 o 40 días de clase en lo que va del año. Es hasta hipócrita mostrarse como alternativa cuando en los hechos son prácticamente iguales», remarcó el Legislador.

En ese sentido, agregó: «¿Qué diferencia hay entre desfinanciar el Garrahan y tener los hospitales de Ushuaia y Río Grande abandonados?.”

«Sin industria no hay provincia posible”

“Una de las propuestas de nuestros candidatos es la derogación del decreto sobre impuestos internos que va a afectar a la industria electrónica. Llevar los aranceles a cero significa destruir el sector.”

«El gobierno nacional tiene una política absolutamente contraria a la industria, no sólo la fueguina sino toda la nacional”, dijo Lapadula.

“Todos los días vemos una empresa que cierra. El sector productivo está siendo destruido.”

Asimismo recordó que el propio presidente Milei “dijo que Tierra del Fuego es una estafa a los argentinos de bien”, y señaló que “no podemos dejarnos engañar con falsas expectativas de inversiones que nunca llegan”.

También criticó los anuncios incumplidos del gobierno provincial:

“Hablaron de una inversión china en energía que nunca se concretó. Supuestamente los generadores se embarcaban el 10 de septiembre. Estamos esperando. Grandes anuncios en campaña que sólo buscan desviar la atención de la realidad.”

«Defender la provincia, la soberanía y el trabajo fueguino»

“Me parece que hay una conciencia sobre esto, sobre todo en nuestra provincia. Los fueguinos sabemos que la patria no se vende, que nuestra provincia no se vende, que las Malvinas se siguen reclamando.”

“En estas elecciones hay que entender quiénes van a defender los intereses de nuestra provincia, la soberanía y el trabajo fueguino. No dejarse engañar por sellos partidarios que dicen oponerse a Milei, pero después votan el RIGI. Todos se hacen los opositores, menos a la hora de votar», concluyó.