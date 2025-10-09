La Justicia frena a Santilli en LLA mientras Cositorto ventila más detalles del polémico aporte

Argentina 09/10/2025.- La Libertad Avanza sufre otro golpe: Santilli no podrá encabezar la lista bonaerense y Cositorto revela todo sobre su aporte de 32.500 dólares en 2021. Los libertarios cada vez mas comprometidos, con narcos, estafadores y coimeros.

La Justicia federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires rechazó el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para que Diego Santilli encabece la lista de candidatos a diputados nacionales en las elecciones del 26 de octubre. La medida se dio mientras Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe detenido por estafas y asociación ilícita, brindaba nuevos detalles sobre el aporte económico que hizo a la campaña de Santilli en 2021.

Según el fallo del juez Alejo Ramos Padilla, la renuncia de José Luis Espert no habilita un corrimiento de nombres en la lista. Por ello, Karina Vázquez, conocida como Karen Reichardt, será la principal candidata de la alianza entre LLA y el PRO, Santilli ocupará el segundo lugar y Gladys Humenuk el tercero.

Los argumentos del fallo

Ramos Padilla explicó que la aplicación del artículo 7 del Decreto 171/2019 para definir el orden de la lista tras la renuncia de Espert sería inconstitucional. Entre los motivos, destacó que la ley no regula expresamente cómo reemplazar a un candidato oficializado y que la reglamentación excede las facultades del Poder Ejecutivo.

Además, señaló que aplicar el decreto afectaría la paridad de género establecida por la Constitución y tratados internacionales: “Resultaría inadmisible que renuncias producidas en los últimos puestos de la lista de candidatos/as modifiquen la posición de los primeros puestos de la lista”, sostuvo el magistrado.

El juez aceptó las renuncias de las candidatas Lucía Elizabeth Bernardoni y María Gabriela Gobea, alineadas con la conducción política de Espert, pero mantuvo incólume el orden de la lista principal.

El Gobierno nacional ya analiza apelar la decisión, mientras se prepara para un escenario con Reichardt como cabeza de lista y Santilli en el segundo lugar.

Cositorto revela detalles de su aporte a Santilli

Casi al mismo tiempo, Cositorto ventiló nuevos detalles sobre su aporte a la campaña de Santilli en 2021, que ascendió a 6 millones de pesos, equivalentes a 32.500 dólares.

En entrevista radial, el empresario explicó: “No, no, desde la empresa, porque te vuelvo a repetir, Gabriel González pertenecía al equipo de Diego Santilli, y de hecho una vez me pidieron plata para regalar en Villa Miseria juguetes para el día del niño… él estaba con Diego Santilli, por eso me extraña que Diego Santilli diga que a mí no me conoce”.

Consultado sobre si el dinero se entregó en blanco o en negro, Cositorto respondió: “Fue puesto en la mano, en nuestra oficina lo vinieron a buscar, firmaron un recibo, se llevaron el dinero… igual yo lo di en pesos, no lo di en dólares… 6 millones y pico”.

Sobre la modalidad de entrega, agregó: “Y le pusimos el dinero en efectivo, en pesos en la empresa, lo pasaron a retirar como aporte para la campaña, no lo mandé por transferencia… a Diego Santilli le pago como yo quiero, no tengo por qué transferirlo”.

Cositorto también justificó la medida por el contexto económico y legal del momento: “Estábamos en cepo en una República Argentina bananera, con un ministro de superpoderes desastroso, y yo soy uno de los más perjudicados… sí puse 32.500 dólares, justamente para ver si se podía terminar con la inmundicia de la República Argentina, de la política que se roban los votos, y toda la corrupción que hay”.

Este contexto se suma al reciente allanamiento de la Policía Federal en la casa de Federico “Fred” Machado en Viedma, Río Negro, por la denuncia presentada contra el diputado y excandidato libertario José Luis Espert, quien reconoció haber recibido 200 mil dólares de Machado.

La causa investiga un posible lavado de dinero vinculado a una red de narcotráfico. Machado permanece detenido y será extraditado a Estados Unidos, mientras Espert sostiene que el pago correspondió a servicios económicos y no a aportes políticos.

Fuente: NA