LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y EL CADIC LANZAN EL STREAMING “CIENCIA EN FUEGO”

Tierra del Fuego 03/10/2023.- La Agencia de Innovación de Tierra del Fuego y el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET) presentaron “Ciencia en Fuego”, un programa de streaming que busca acercar la ciencia a la comunidad, despertar vocaciones y poner en valor el patrimonio natural, histórico y cultural de la provincia.

La secretaria de Ciencia y Tecnología, Elida Rechi, celebró la iniciativa porque “abre la puerta para una ciencia más democrática” y destacó que “estos formatos permiten llegar a diferentes públicos, fomentando la curiosidad y la creatividad desde temprana edad”.

Por su parte, el director del CADIC, Atilio Francisco Zangrando, aseguró que “la propuesta permitirá fortalecer el diálogo entre investigadores y la comunidad y contribuir a la construcción de una identidad fueguina basada en la valorización de saberes, historias y territorios”.

El primer programa se emitirá el viernes 3 de octubre a las 16 horas en simultáneo por los canales de YouTube de la Agencia de Innovación (www.youtube.com/@aiftdf) y del CADIC (https://www.youtube.com/@cadicushuaia1098). Con un formato dinámico y participativo, incluirá entrevistas, visitas a laboratorios, trabajos de campo, juegos y trivias científicas. Las transmisiones serán todos los viernes desde el Polo Creativo de Ushuaia.