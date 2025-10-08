GOBIERNO REALIZARÁ JORNADAS ABIERTAS EN TODA LA PROVINCIA POR EL DÍA DE LA SALUD MENTAL

Tierra del Fuego 08/10/2025.- El Ministerio de Salud de la provincia anunció la realización de diversas actividades abiertas a la comunidad en las tres ciudades fueguinas en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo de promover el cuidado emocional como parte del bienestar integral y generar espacios de encuentro, reflexión y acción colectiva.

La propuesta será llevada adelante por la Secretaría de Salud Mental y Problemáticas de Consumo tanto en Río Grande como en Ushuaia y en Tolhuin.

En Río Grande, el jueves 9 de octubre se realizará en el horario de 14 a 17 un Encuentro Comunitario en el Centro de Abordaje Integral de Salud Mental (INTEVU 12 B, casa 95, esquina Gobernador Paz). La jornada es organizada por el equipo del CAI junto a las áreas de Cultura y Juventudes y busca fomentar la participación ciudadana en torno a la salud mental.

En Ushuaia, el viernes 10 de octubre se llevará a cabo en el horario de 17 a 20 el Festival “Redes y Vínculos” en el CEPLA El Palomar (Pablo Imboden 1140). El evento contará con talleres informativos, bandas en vivo, muestras culturales, stands institucionales y espacios de infusiones. Participan CEPLA, Escuela Popular de Géneros, Disidencias y Masculinudades, CENT 11, CAPCUSH, Centro de Día Kariaimken y Dispositivo de Inclusión Laboral.

Por su parte, Tolhuin será sede de un conversatorio titulado “Salud mental y el valor de la comunidad” el miércoles 15 de octubre en el horario de 10 a 13 en el Centro Cultural Lola Kiepja (Michay Nº 820). La propuesta invita a construir colectivamente un sentido de comunidad, reflexionar sobre los vínculos afectivos y generar acciones concretas que fortalezcan el tejido social.

Las actividades se enmarcan en una política pública que reconoce la salud mental como un derecho y una dimensión clave para el desarrollo humano, promoviendo espacios accesibles, participativos y transformadores en toda la provincia.