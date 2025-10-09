Espeche logró que la Municipalidad intervenga en Camino de Los Presos tras su reclamo por la falta de limpieza y control ambiental

Ushuaia 09/10/2025.- Luego de las presentaciones realizadas por el concejal del Movimiento Popular Fueguino, Vladimir Espeche, la Municipalidad de Ushuaia informó oficialmente el inicio de tareas de limpieza en el sector de Camino de Los Presos, uno de los puntos más afectados por la acumulación de residuos, falta de mantenimiento y presencia de animales sueltos.

En su nota de respuesta, el Director General Administrativo Parlamentario, Gustavo Ferreyra Lovecce, comunicó que se dio comienzo a las tareas de limpieza y que se establecerá una frecuencia de mantenimiento cada 20 días, debido a que “las familias que lindan en una de las márgenes del sendero arrojan basura, más allá del cronograma de recolección de residuos domiciliarios y voluminosos”.



Además, la Municipalidad confirmó que se dará intervención a la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos para que la Dirección de Zoonosis lleve adelante una jornada especial en el sector, abordando la problemática de los perros sueltos.

La respuesta se produjo tras los reiterados reclamos formales de Espeche a distintos organismos municipales y provinciales por la falta de limpieza, mantenimiento y control ambiental en barrios y sectores periféricos de la ciudad, entre ellos Los Pinos, Dos Banderas y Camino de Los Presos.



“Cuando se insiste con seriedad y con fundamentos, se pueden lograr respuestas. Este es un primer paso, pero no alcanza: queremos que se cumpla el cronograma y que se mantenga el control ambiental de manera sostenida. No se puede vivir rodeado de basura y abandono”, señaló Espeche.

El concejal reiteró que continuará realizando un seguimiento del cumplimiento de los plazos y de las tareas anunciadas, recordando que “las políticas ambientales y de limpieza deben ser permanentes, no medidas aisladas frente a una nota o una denuncia pública”.