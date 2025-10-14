Escania suspendió su producción por 35 dias por caída de la demanda

En 2025, la situación de Scania en Argentina es una mezcla de desafíos y crecimiento: la producción en la planta de Tucumán enfrenta paradas temporales debido a la caída de la demanda, pero la empresa proyecta un año comercialmente mejor y ha presentado nuevas tecnologías y productos, reafirmando su compromiso con la sustentabilidad y los servicios de postventa. Scania ha sido reconocida con la certificación «Top Employer» por cuarto año consecutivo por sus prácticas de gestión de talento.
Aspectos destacados en 2025
- Producción: La planta de Tucumán ha tenido que detenerse temporalmente en varias ocasiones, con un acuerdo de 35 días de inactividad pactada con el sindicato debido a una caída en la demanda.
- Previsiones de ventas: A pesar de los desafíos, la empresa proyecta un aumento significativo en el volumen de ventas en 2025, esperando duplicar sus ventas respecto al año anterior.
- Innovación y tecnología: Se lanzaron al mercado nuevas motorizaciones a gas con mayor potencia y eficiencia, así como el nuevo tablero y sistema eléctrico «Scant» para el diagnóstico remoto de camiones. Scania también presentó el modelo Súper 550 como una opción eficiente para el transporte de bitrenes.
- Reconocimientos: La compañía recibió por cuarto año consecutivo la certificación «Top Employer», reconociendo sus prácticas en gestión de recursos humanos a nivel nacional y latinoamericano.
- Presencia en eventos: Scania participó activamente en eventos clave de la industria como Expoagro y ArmiNera, además de Expo Oil & Gas.
- Servicios al cliente: La empresa reafirmó su compromiso con sus servicios de postventa y soluciones conectadas, que son fundamentales para la operación y el mantenimiento de la flota de sus clientes.