Encuesta de Milei, confirma que Fuerza Patria arrasa en Tierra del Fuego

Rio Grande 14/10/2025.- El periodista Jhonatan Viale reveló los sondeos provincia por provincia a través de una fuente del Gobierno nacional. Los resultados marcan una victoria contundente de Fuerza Patria en el extremo sur del país.

En una revelación que anticipa un cambio drástico en el mapa político fueguino, la encuesta encargada por La Libertad Avanza confirmaría la victoria de Fuerza Patria. Viale detalló los números en su último informe.

En una de las revelaciones políticas más significativas de las últimas horas, el reconocido periodista Jhonatan Viale anunció que los sondeos internos de La Libertad Avanza (LLA) confirman una contundente victoria de Fuerza Patria en la provincia de Tierra del Fuego.

La información, que según Viale proviene de una fuente calificada dentro del Gobierno nacional, fue difundida durante su último informe, donde presentó un desglose pormenorizado de los resultados provincia por provincia.

“Según la encuesta que maneja Milei, no hay lugar a dudas: Fuerza Patria se lleva Tierra del Fuego”, afirmó Viale. Esta confirmación, que surge del propio espacio libertario, otorga una ventaja significativa para Fuerza Patria, posicionándola como el actor político dominante en una provincia clave.

Mientras los fueguinos se alistan para las elecciones, este anuncio parece reconfigurar el tablero local, estableciendo a Fuerza Patria no solo como una alternativa, sino como el favorito indiscutible para ganar los comicios.

Prensa Gobierno de Tierra del Fuego.