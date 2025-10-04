En los cuatro años de Macri TDF perdió 10.400 puestos de trabajo, en 2 años de Milei 10.190

-
Contexto:La pérdida de estos empleos se produjo durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.
-
Fuente:Los datos provienen de un informe oficial del Ministerio de Trabajo de la Nación, que fue difundido por medios de comunicación .
-
Impacto Provincial:Tierra del Fuego encabezó el ranking nacional de provincias con mayor pérdida de empleo en ese período, superando a otras como San Luis, Formosa y Catamarca.
Entre 2015 y 2019, en Tierra del Fuego, se perdieron aproximadamente 8.000 puestos de trabajo en la industria electrónica debido al cierre de la mayoría de las empresas del sector, que pasaron de 30 a 4 en pie durante ese período.Detalles sobre la pérdida de empleos
- Esta caída de empleo colocó a la provincia en la cima del ranking nacional de pérdida de puestos de trabajo durante esa etapa.
- La situación fue particularmente crítica hacia el final del período. Solo en el primer trimestre de 2019, la tasa de desocupación en la provincia alcanzó el 13%, superando la media nacional.
- Las microempresas fueron uno de los sectores más afectados por la fuerte caída del empleo durante esos años.
- Que pasó en las fabricas en nuestra provincia.
Contexto de la crisis
-
Cierre de empresas:La desprotección de la industria nacional, a través de la apertura de importaciones y la reducción de aranceles, afectó severamente al sector electrónico.
-
Impacto en el empleo:Esta situación provocó la quiebra de numerosas empresas y la consecuente pérdida de puestos de trabajo.
-
Escenario de crisis:Para abril de 2019, de 30 empresas electrónicas que había en la provincia, solo quedaban 4.
- La crisis del sector electrónico de Tierra del Fuego se asocia a políticas gubernamentales de apertura de importaciones y baja de aranceles, que desprotegieron la producción nacional.
- Este impacto en la industria electrónica fue una de las causas de una crisis laboral más amplia en la provincia.
- No se si se necesita mas para entender que los gobiernos de derecha como Macri o Milei, no van a jugar jamas a favor de los trabajadores, las clases media y media baja o baja. Ellos solo hacen negocios con empresarios y fugan dolares del pais, como ya hicieron entre 2015 y 2019, cuando tomaron una monumental deuda por mas de 57 mil millones de dolares, que tuvo su segundo capitulo de la serie «Destruyamos Argentina», con Luis Caputo, un mercenario, al que recurren los inútiles cuando se quieren enriquecer rápidamente.
- A pesar de todo esto, en esta provincia se vota a la derecha por amplia mayoría y aca están los resultados, Milei debería estar agradecido y bien hizo fugándose a tiempo, porque ningún fueguino de bien va a volver a votar esta porque, después del daño que le ha hechos a nuestra provincia. Ademas de haber tratado de kukas, mandriles, orcos y otras estupideces a toda la provincia, una muestra de la vulgaridad, ordinariez y falta de respeto del jefe de una piara de ignorantes, mediocres, corruptos y ambiciosos, como Spert, Kueider, Ritondo, Lorena Villaverde, Karina Milei, Lila Lemoine, el gordo dan, con minúscula, o el colorado Santilli.
- Es el gobierno nacional mas entreguista, cipayo, vende patria y sumiso ante Estados Unidos que hemos tenido en este pais.
Armando Cabral
En los cuatro años de Macri TDF perdió 10.400 puestos de trabajo, en 2 años de Milei 10.190
Tierra del Fuego 04/10/2025.- El Fueguino es uno de los que tropieza dos veces con la misma piedra, o el mismo Caputo, esto lo prueba el informe del Ministerio de Trabajo que se llevó adelante entre 2015 y 2019, cuando el gobierno de derecha de Mauricio Macri, desapareció 10.400 puestos de trabajo. Hoy con Milei en solo dos años ya se perdieron 10.190, y nada indica que la caída se detenga y mucho depende del resultado de las elecciones del 26 de octubre. Esta es una muestra que muchos no aprendieron nada o se creyeron el versito de la dolarización delo salario, o la del déficit cero, quizá que subían de estrato social, por eso ahora el banco sale ayudar endeudados con tarjeta de crédito y otros dan adelantos de sueldo para que lleguen a fin de mes, es patetico.