En los cuatro años de Macri TDF perdió 10.400 puestos de trabajo, en 2 años de Milei 10.190

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 04/10/2025.- El Fueguino es uno de los que tropieza dos veces con la misma piedra, o el mismo Caputo, esto lo prueba el informe del Ministerio de Trabajo que se llevó adelante entre 2015 y 2019, cuando el gobierno de derecha de Mauricio Macri, desapareció 10.400 puestos de trabajo. Hoy con Milei en solo dos años ya se perdieron 10.190, y nada indica que la caída se detenga y mucho depende del resultado de las elecciones del 26 de octubre. Esta es una muestra que muchos no aprendieron nada o se creyeron el versito de la dolarización delo salario, o la del déficit cero, quizá que subían de estrato social, por eso ahora el banco sale ayudar endeudados con tarjeta de crédito y otros dan adelantos de sueldo para que lleguen a fin de mes, es patetico.