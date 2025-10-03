El Gobernador Axel Kicillof visitó la nueva planta de Lamb Weston en Mar del Plata

Buenos Aires, 3 de octubre de 2025 – Lamb Weston Internacional, proveedor líder de productos congelados de papas y batatas a restaurantes y minoristas de todo el mundo, recibió la visita del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, antes de la apertura de su nueva planta de procesamiento.

La fábrica, equipada con la última tecnología, tiene una superficie de 40.000 metros cuadrados y tiene una capacidad para alcanzar una producción total de 300 toneladas diarias, lo que la convierte en un centro regional de exportación. Además, la planta ya generó 250 puestos de trabajo directos entre administrativos, técnicos, ingenieros y operarios, y alrededor de 3.000 indirectos, lo que generó un impacto positivo en la red de producción local.

Al mismo tiempo, la compañía trabaja directamente con más de 100 productores locales, quienes le proveen materia prima de alta calidad y destinará la mayor parte de su producción a la exportación, consolidando a la ciudad como un polo estratégico de abastecimiento de la región.

Acerca de Lamb Weston

Lamb Weston es un proveedor líder de productos congelados de papas y batatas a restaurantes y minoristas de todo el mundo. Durante 75 años, Lamb Weston ha liderado la industria en innovación, presentando productos innovadores que simplifican la gestión de la cocina para nuestros clientes y hacen que las comidas sean más deliciosas para los suyos. Desde los campos donde se cultivan las papas Lamb Weston hasta las colaboraciones proactivas con los clientes, Lamb Weston siempre se esfuerza por superarse y nunca se conforma. Porque, cuando miramos una papa, vemos posibilidades. Conozca más sobre nosotros en lambweston.com