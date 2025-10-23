DESGUACE FERROVIARIO Solo quedan cuatro trenes de larga distancia en servicio para noviembre

Argentina en decadencia 23/10/2025.- Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia para noviembre, confirmando que solo cuatro servicios continúan operativos: Mar del Plata, Rosario, Junín y Bragado. La empresa férrea, mantiene suspendidos los servicios a Córdoba, Tucumán y Villa María, y ya son 12 los recorridos cancelados en todo el país.

La medida ratifica la extensión de la suspensión de los trenes a Córdoba, Tucumán y Villa María, interrumpidos desde fines de septiembre a pedido de la concesionaria Nuevo Central Argentino (NCA), cuyo contrato fue renovado hasta 2032. La empresa justificó la paralización por “tareas de revisión de vías”, aunque no hay fecha prevista para la reanudación de los recorridos.

Con esta decisión, ya sumaron 12 los servicios de pasajeros cancelados en el país, incluyendo ramales regionales, turísticos y de larga distancia.

El deterioro del sistema ferroviario generó fuertes reclamos, especialmente en Santa Fe, que pasó de tener seis trenes de pasajeros a solo uno en menos de dos años. También hubo pedidos de informes en el Congreso ante la profundización de la crisis, mientras que trabajadores ferroviarios denunciaron la falta de acción de los sindicatos frente al cierre progresivo de ramales.

A su vez, los cuatro servicios que siguen activos lo hacen con frecuentes demoras y deficiencias operativas. El tren a Mar del Plata redujo sus frecuencias, mientras que el de Rosario circula con retrasos diarios por el mal estado de los puentes.

Las obras de reparación avanzan lentamente —recién se están licitando los estudios previos— y el Gobierno nacional decidió relegar inversiones ferroviarias en el presupuesto del próximo año, profundizando la crisis del sector.

(InfoGEI)Ac