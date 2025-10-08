Brutal recorte de 120 a 42 efectivos y degradación de batallón 62 de Gendarmería Nacional a sección.

Tierra del Fuego 08/10/2025.- La información se conoció en los últimos días, y la misma da cuenta que por una decisión política se degradó a Sección el Escuadrón Nro. 62 de Gendarmería de Río Grande. Asimismo, de los más de 120 gendarmes que formaban parte de la unidad funcional, sólo quedaran en la ciudad, unos 40. En paralelo, la dependencia de la fuerza de federal que funcionaba en la esquina de Belgrano y Perito Moreno, dejó de ser alquilada y la pequeña dotación de gendarmes, volvió a ocupar un quincho ubicado en calle Beauvoir 10, única construcción que quedó, luego del incendio del año 2010.

La degradación a Sección del Escuadrón 62 de la Gendarmería Nacional en Río Grande, implica que, de ahora en más, los gendarmes abocados a la parte administrativa pasarán a depender del Escuadrón 44 de la ciudad de Ushuaia, mientras que los restantes, pasarán a estar “operativos”.

Según se pudo conocer, en Río Grande había unos 120 gendarmes, de los cuales, unos 80 serán redistribuidos entre San Sebastián y Ushuaia.

De hecho, la dotación de gendarmes que quedará operativa en la ciudad, es mínima, y por ese motivo, se desocupó el edificio que se había alquilado hace unos años, en la esquina de Perito Moreno y Belgrano, para volver a ocupar un quincho ubicado en calle Beauvoir 10, única construcción que quedó en pie, luego de un devastador incendio del año 2010.