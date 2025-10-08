Brutal recorte de 120 a 42 efectivos y degradación de batallón 62 de Gendarmería Nacional a sección.
PorArmando Cabral
Tierra del Fuego 08/10/2025.- La información se conoció en los últimos días, y la misma da cuenta que por una decisión política se degradó a Sección el Escuadrón Nro. 62 de Gendarmería de Río Grande. Asimismo, de los más de 120 gendarmes que formaban parte de la unidad funcional, sólo quedaran en la ciudad, unos 40. En paralelo, la dependencia de la fuerza de federal que funcionaba en la esquina de Belgrano y Perito Moreno, dejó de ser alquilada y la pequeña dotación de gendarmes, volvió a ocupar un quincho ubicado en calle Beauvoir 10, única construcción que quedó, luego del incendio del año 2010.
La degradación a Sección del Escuadrón 62 de la Gendarmería Nacional en Río Grande, implica que, de ahora en más, los gendarmes abocados a la parte administrativa pasarán a depender del Escuadrón 44 de la ciudad de Ushuaia, mientras que los restantes, pasarán a estar “operativos”.
Según se pudo conocer, en Río Grande había unos 120 gendarmes, de los cuales, unos 80 serán redistribuidos entre San Sebastián y Ushuaia.
De hecho, la dotación de gendarmes que quedará operativa en la ciudad, es mínima, y por ese motivo, se desocupó el edificio que se había alquilado hace unos años, en la esquina de Perito Moreno y Belgrano, para volver a ocupar un quincho ubicado en calle Beauvoir 10, única construcción que quedó en pie, luego de un devastador incendio del año 2010.
Rio Grande 06/10/2025.-. A lo largo de la historia hemos soportado todo tipo de vejaciones institucionales, acusaciones, sospechas, y descalificaciones de todo tipo. Pero sin duda, la diferenciación que hizo el gobierno nacional, al autocalificarse de “argentinos de bien”, quienes forman parte del gobierno y aquellos que los votaron, han roto con todo limite, es sectario, excluyente, discriminatorio y sobre todo una falta de respeto.
Rio Grande 22/09/2025.-Hoy por esas cosas de la vida y repasando mi infancia en el campo me puse a disfrutar del folclore latinoamericano y asi aparecieron, Jorge Cafrune, Joao Bosco, Alfredo Zitarrosa, Anacrusa, Eduardo Falú, Jaime Torres, Hernán Gamboa, Carlos Di Fulvio, los Chalchaleros y otros tantos hombres y mujeres que han dejado una huella imborrable en la cultura popular argentina. El relato anti kuka, la debacle económica, y como parecerse tanto a lo que critican, disparada del dólar, riesgo país, caída de acciones, ni un indicador económico positivo, el desastre libertario que adelantamos hace 3 años.
Rio Grande 18/09/2025.- Lo primero que me viene a la cabeza cuando debo escribir sobre la oposición política en Tierra del Fuego, y teniendo en cuenta que los tres municipios y el gobierno provincial tienen raíces en el peronismo, es que al menos podrían tener la dignidad de disimular su ignorancia.
Rio Grande 11/09/2025.-Parece que fue ayer, aquel 16 de septiembre del año 2000 cuando publicamos las primeras notas en una primitiva pagina de internet que por entonces no era mas que una aventura que podía salir bien o muy mal. Era saltar al vacío, sin ninguna otra referencia, sin parámetros, pero si con una idea básica y fundamental íbamos a ha hacer periodismo libre y desde entonces nunca cambiamos nuestra manera de opinar, de informar y de ver la realidad. Hoy tenemos mas de 700 mil razones para sentirnos muy bien y lo compartimos con ustedes, nuestros lectores y auspiciantes.
Rio Grande 08/09/2025.-Esto había que escribirlo antes de los resultados de la elección en la provincia de Buenos Aires, porque con el diario del lunes todos somos conocedores. Pero lo que es claro que, para los incrédulos, para los que se burlaron de lo que escribimos y firmamos, para los que decir que éramos adivinos o futurólogos, hoy es nuestro tiempo de decirles revisen el archivo de este portal y van a ver que hemos sido los únicos que les dijimos la verdad, los únicos que adelantamos el desastre generalizado y le pusimos nombre Javier Milei. Porque hay que mirar en detalle las políticas publicas de Rio Grande, cuando hay mucho para mostrar y decir, cuando la oposición a los sistemas de dudoso origen nos lleva a buscar salidas con signos de realidad que no hay en otros espacios.
Esta es un área lista para widgets. Agregue algunos y aparecerán aquí.