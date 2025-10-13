Blanco: ¿Quién gobierna la Argentina? ¿Los que elegimos los argentinos o los mandatarios yankees?

Argentina 13/10/2025.- Lunes 13 de octubre. El senador nacional por Provincias Unidas, Pablo Daniel Blanco, expresó hoy su profunda preocupación por la situación política y económica que atraviesa Argentina.

«Aparentemente, ahora nos está gobernando el secretario de Estado de Estados Unidos, porque maneja la venta de dólares y le pone exigencias al gobierno argentino», aseguró.

Blanco agregó que «esto es sumamente preocupante y, además, parece ser solo un anuncio electoral para tranquilizar a los mercados, pero en realidad no sabemos quién va a gobernar la Argentina».

En ese sentido, remarcó que «queremos saber qué se conversa entre Estados Unidos y Argentina, porque hasta ahora son todas incógnitas. No tenemos información oficial y eso genera aún más incertidumbre».

El legislador subrayó que «los funcionarios deben dar cuenta de lo que sucede en el país y el Congreso no puede estar ajeno a estos temas». «Cualquier negociación de deuda, cualquier acuerdo que afecte nuestra soberanía, tiene que pasar por el Congreso. No podemos aceptar que decisiones tan importantes se tomen a escondidas o fuera del control del pueblo argentino», afirmó.

Por último, Blanco sostuvo: «Nos preguntamos quién va a gobernar la Argentina, ¿los argentinos que elegimos o los mandatarios extranjeros que parecen tener más poder? La soberanía de nuestro país no es negociable y exigimos transparencia y respeto por parte de quienes nos representan».