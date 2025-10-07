Blanco: “Milei convirtió la presidencia en un show de rock para su corito de salames y sus secuaces aplaudidores”

Tierra del Fuego 07/10/2025.- El senador nacional Pablo Daniel Blanco (Tierra del Fuego – Provincias Unidas) cuestionó con firmeza el espectáculo del presidente Javier Milei en el Movistar Arena, donde el mandatario se presentó gritando desaforado ante una multitud de seguidores.

“Fue un espectáculo patético, deplorable. La imagen presidencial se cae a pedazos. Lo que vimos no fue un acto político ni cultural: fue una falta de respeto a los argentinos que hoy hacen malabares para llegar a fin de mes. Milei convirtió la presidencia en un show de rock para su corito de salames y sus secuaces aplaudidores”, afirmó Blanco.



El legislador fueguino advirtió que mientras millones de familias atraviesan una crisis económica profunda, el Presidente eligió el camino del espectáculo y la autopromoción personal.

“El presidente de la Nación no es un adolescente de gira: es la máxima representación institucional del país. La gente espera soluciones, no recitales pagados con fondos públicos. ¿Quién paga la fiestita? ¿Por qué no da explicaciones del caso Libra, de sus candidatos sospechados con vínculos narcos, de la estafa de los medicamentos?”, subrayó Blanco.

El senador insistió sobre la gravedad del uso de recursos del Estado para financiar estos eventos:

“Ese show berreta lo pagamos todos. No se puede jugar con la plata ni con la dignidad de los argentinos. Vergüenza ajena: fuera de contexto y de la realidad política actual, tenemos un presidente que vive en el país de las maravillas”, concluyó.