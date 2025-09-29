Vincularon a José Luis Espert al narco Fred Machado: un avión y US$200 mil para la campaña 2021

Narcotráfico 29/09/2025.- El diputado de La Libertad Avanza habría recibido 200 mil dólares para su campaña de parte de Fred Machado, hoy detenido y con pedido de extradición en EE.UU. por narcotráfico y fraude. Admitió que viajó en su avión, pero se desligó de responsabilidades repitiendo una única consigna: “Campaña sucia».

El diputado y actual candidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, enfrenta serias acusaciones tras conocerse que uno de los principales financistas de su campaña de 2021, Fred Machado, está detenido en Río Negro y tiene un pedido de extradición de Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

Según publicaron este fin de semana El Diario AR y Perfil, Machado habría aportado 200 mil dólares a través de un fideicomiso que compartía con Debora Lynn Mercer-Erwin, una empresaria estadounidense ya condenada por delitos similares.

Frente a estas revelaciones, Espert optó por no dar explicaciones detalladas y respondió con una única frase que repitió a lo largo de una entrevista en TN: “Campaña sucia, otra más”.

El libertario rechazó las acusaciones sin desmentir los hechos, y denunció que se trata de un ataque político que viene repitiéndose desde su irrupción electoral: “Desde 2021 no paran, siempre vuelven con lo mismo”-

A su vez reconoció que viajó en el avión privado de Machado, a quien conoció, según dijo, a comienzos de 2019 cuando buscaba presentar su libro en Viedma. Aseguró que aceptó el traslado y agradeció el gesto, aunque ahora afirma que desconocía sus antecedentes.

“Si yo hubiera sabido quién era, no le estaría agradeciendo a los cuatro vientos”, dijo, intentando despegarse de cualquier vínculo.

Espert no solo minimizó las denuncias, sino que las vinculó al kirchnerismo, a quien acusa de no querer debatir propuestas y ensuciar la discusión pública.

“El kirchnerismo recurre otra vez a esto porque no quiere hablar de los temas de fondo”, sostuvo.

Además, respondió al dirigente de Fuerza Patria, Juan Grabois, quien lo señaló públicamente por sus vínculos con Machado.

“Que presente la denuncia”, lanzó, repitiendo una vez más su eslogan de defensa: “campaña sucia, otra más”.

Fuente: tiempojudicial.com