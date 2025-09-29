Tierra del Fuego, el salario mínimo vital y móvil de los empleados públicos, en promedio se ubica entre $ 483.162 y $ 500.262

No hay una cifra única para el «salario promedio» de todos los trabajadores públicos en Tierra del Fuego en septiembre de 2025, ya que este varía enormemente según la categoría laboral, antigüedad y el gremio al que pertenezcan. La información disponible hasta el momento se enfoca en salarios mínimos o datos de sectores específicos, como el salario mínimo vital y móvil que se mantiene en $322.200 para la jornada completa, y los sueldos de la construcción, que incluyen un adicional por zona Austral para Tierra del Fuego.
-
Categoría laboral:
Las remuneraciones varían entre puestos de trabajo, desde operarios hasta supervisores.
-
Gremio:
Cada sector tiene su propio convenio colectivo, como la UOCRA para la construcción, lo que define los salarios y beneficios específicos.
-
Zona Austral:
Tierra del Fuego, por ser una zona austral, recibe un adicional que incrementa los sueldos.
-
Negociaciones salariales:Los salarios públicos están sujetos a paritarias y aumentos que se definen en negociaciones colectivas y no siempre se publican de forma centralizada.
-
Salario Mínimo Vital y Móvil:
El monto base para septiembre de 2025 para una jornada completa de 48 horas semanales es de $322.200, pero este es un piso, no el promedio.
-
Construcción (UOCRA):Para esta categoría, se pueden consultar las escalas salariales, como las que muestran un medio oficial con un sueldo por hora de $4.384 con el adicional por zona Austral. Para oficiales especializados, el sueldo por hora alcanza los $10.005 en la zona Austral.Salario mínimo vital y móvil (SMVM)
- Septiembre 2025: El SMVM para septiembre de 2025 es de $322.200. Es importante recordar que este es el piso legal de los ingresos y no un promedio
-
Otras consideraciones.
- Adicional por zona desfavorable: Los trabajadores de la provincia tienen un adicional del 30% por zona desfavorable, un factor clave en la diferencia salarial respecto a otras regiones de Argentina.
- Paritarias constantes: Los salarios del sector público se ajustan regularmente a través de paritarias con los sindicatos, por lo que las cifras pueden variar con los meses.
- Sueldos promedio por cargo: Portales como Glassdoor registran sueldos promedio según el puesto de trabajo. Por ejemplo, en 2025 se estimó el sueldo de un docente en Ushuaia y de un subdirector de la Municipalidad.