SUTEF ratifica la defensa de la educación y cuestiona el oportunismo político de la legisladora Graciania

Tierra del Fuego 27/09/2025.- Desde el Sindicato Unificado de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) expresamos nuestro rechazo a la utilización oportunista y demagógica por parte de la legisladora de La Libertad Avanza, Natalia Graciania, de los problemas que atraviesan el Centro Infantil “Amanda Beban”, donde también funciona el Jardín Materno Infantil “Veo Veo”.

Es inadmisible que una funcionaria con un cargo tan relevante se limite a realizar publicaciones en redes sociales con fines de campaña, en lugar de cumplir con la responsabilidad que le compete como secretaria de la Comisión N° 4 de Educación de la Legislatura Provincial. Desde ese lugar tiene el poder de impulsar soluciones estructurales y debatir políticas públicas, no de hacer marketing político.

Resulta además incoherente y contradictorio que la legisladora busque visibilizar problemas de infraestructura cuando fue una de las opositoras al proyecto de Ley de Financiamiento Educativo presentado por SUTEF. Este proyecto propone generar nuevas fuentes de recursos para la provincia frente al brutal ajuste del gobierno nacional.

No podemos olvidar que el espacio político de Graciania —La Libertad Avanza— ha sido impulsor del desfinanciamiento de la obra pública y del cierre/suspensión de 17 programas educativos en todo el país, siendo que además el presupuesto 2026 presentado en el Congreso de la Nación implica un nuevo ajuste en Educación, Ciencia y Tecnología con la derogación de partidas e incluso la eliminación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.

Advertimos que quienes promueven el ajuste no pueden usar las necesidades de nuestras comunidades educativas como plataforma de campaña electoral.

Exigimos a las legisladoras y los legisladores provinciales que utilicen sus bancas para garantizar soluciones de fondo, que acompañen la Ley de Financiamiento Educativo y que se pronuncien con claridad frente al desfinanciamiento educativo impuesto por el gobierno nacional.

SUTEF continuará defendiendo la educación pública, exigiendo condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje, y denunciando cualquier intento de manipular las legítimas demandas de nuestras comunidades para beneficio electoral.

SUTEF