Solo duró 24 hs: Prematuro fin de la quita de retenciones: las exportaciones del agro ya alcanzaron el cupo de u$s7.000 millones
PorArmando Cabral
Argentina 25/09/2025.- El restablecimiento de las retenciones era una de las contraprestaciones que se estimaba que iba a pedir el gobierno de EEUU, a cambio del fuerte apoyo monetario. Se trató de un negocio para unos pocos pillos y el resto la vio pasar, típico del gobierno libertario que sigue diciendo una cosa y haciendo otra.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que las exportaciones del sector agropecuario ya alcanzaron los u$s7.000 millones, el tope que el Gobierno había fijado para la vigencia de la quita de retenciones. Se espera que en las próximas ruedas se liquiden esos dólares en el Banco Central (BCRA).«Se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto. A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025«, comunicó ARCA.
Vale recordar que el Poder Ejecutivo comunicó este lunes la eliminación de Derechos de Exportación hasta el 31 de octubre, o hasta que las DJVE lleguen a los u$s7.000 millones, cifra alcanzada este miércoles.
La liquidación récord presiona el dólar a la baja: ¿aprovechará el Tesoro para comprar divisas?
En el marco del anuncio de un gran salvataje monetario a la Argentina, el funcionario estadounidense dijo que «estamos trabajando con el Gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas«.Mientras tanto, resta ver si el equipo económico de Luis Caputo aprovechará este flujo de divisas para comprar reservas y darle mayor garantía a los acreedores de la deuda, de cara a los vencimientos de enero.
Rio Grande 22/09/2025.-Hoy por esas cosas de la vida y repasando mi infancia en el campo me puse a disfrutar del folclore latinoamericano y asi aparecieron, Jorge Cafrune, Joao Bosco, Alfredo Zitarrosa, Anacrusa, Eduardo Falú, Jaime Torres, Hernán Gamboa, Carlos Di Fulvio, los Chalchaleros y otros tantos hombres y mujeres que han dejado una huella imborrable en la cultura popular argentina. El relato anti kuka, la debacle económica, y como parecerse tanto a lo que critican, disparada del dólar, riesgo país, caída de acciones, ni un indicador económico positivo, el desastre libertario que adelantamos hace 3 años.
Rio Grande 18/09/2025.- Lo primero que me viene a la cabeza cuando debo escribir sobre la oposición política en Tierra del Fuego, y teniendo en cuenta que los tres municipios y el gobierno provincial tienen raíces en el peronismo, es que al menos podrían tener la dignidad de disimular su ignorancia.
Rio Grande 11/09/2025.-Parece que fue ayer, aquel 16 de septiembre del año 2000 cuando publicamos las primeras notas en una primitiva pagina de internet que por entonces no era mas que una aventura que podía salir bien o muy mal. Era saltar al vacío, sin ninguna otra referencia, sin parámetros, pero si con una idea básica y fundamental íbamos a ha hacer periodismo libre y desde entonces nunca cambiamos nuestra manera de opinar, de informar y de ver la realidad. Hoy tenemos mas de 700 mil razones para sentirnos muy bien y lo compartimos con ustedes, nuestros lectores y auspiciantes.
Rio Grande 08/09/2025.-Esto había que escribirlo antes de los resultados de la elección en la provincia de Buenos Aires, porque con el diario del lunes todos somos conocedores. Pero lo que es claro que, para los incrédulos, para los que se burlaron de lo que escribimos y firmamos, para los que decir que éramos adivinos o futurólogos, hoy es nuestro tiempo de decirles revisen el archivo de este portal y van a ver que hemos sido los únicos que les dijimos la verdad, los únicos que adelantamos el desastre generalizado y le pusimos nombre Javier Milei. Porque hay que mirar en detalle las políticas publicas de Rio Grande, cuando hay mucho para mostrar y decir, cuando la oposición a los sistemas de dudoso origen nos lleva a buscar salidas con signos de realidad que no hay en otros espacios.