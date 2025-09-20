Situación del Mercado de Trabajo: datos al segundo trimestre 2025 la desocupación ascendió al 3,9% sector formal y 1,7% informal

Tasa de desocupación segundo trimestre 2025 Los datos relevados a través de la EPH del INDEC para los 31 aglomerados urbanos muestran que, en el segundo trimestre del 2025, la tasa de desocupación ascendió a 7,6%, manteniendo el mismo nivel registrado en idéntico trimestre del año anterior. Este dato consolida el incremento en la tasa… Leer más »

Tasa de desocupación segundo trimestre 2025 Los datos relevados a través de la EPH del INDEC para los 31 aglomerados urbanos muestran que, en el segundo trimestre del 2025, la tasa de desocupación ascendió a 7,6%, manteniendo el mismo nivel registrado en idéntico trimestre del año anterior. Este dato consolida el incremento en la tasa de desocupación que ya se había verificado en el segundo trimestre de 2024.

Este proceso se dio como resultado de un crecimiento mayor de la PEA respecto al empleo. Por un lado, en relación al segundo trimestre de 2024, se crearon sólo 6 mil puestos de trabajo; mientras que, con relación al mismo período, la PEA incorporó a 9 mil nuevas personas, dando lugar así a un aumento en la cantidad de desocupados absolutos en términos interanuales de 3 mil casos. Estos guarismos, consolidan el incremento en la población desocupada registrado en el segundo semestre de 2024.

La tasa de desocupación se ubicó en 7,6% en el segundo trimestre de 2025, manteniendo el valor registrado en el mismo período de 2024, consolidando el incremento en la desocupación que se verifica desde 2024. La población que registra la mayor tasa de desocupación corresponde a las mujeres de 14 a 29 años (16,9%), mientras que la tasa más baja se registra en varones de 30 a 64 años (4,9%)

Tasas de actividad y empleo segundo trimestre 2025 Analizando el desempeño de la tasa de actividad, que mide la población económicamente activa sobre el total de la población, se observa una disminución de 0,4 puntos porcentuales respecto del segundo trimestre de 2024, lo que implica sólo 9 mil nuevas personas que se vuelcan al mercado de trabajo.

Está reducción en la tasa de actividad, surge como consecuencia del incremento de la población inactiva, es decir, personas que no tienen trabajo y no buscan activamente (+244 mil personas en la muestra), con relación al incremento de la población (+253 mil personas). Desglosando la tasa de actividad por género y franja etaria, observamos que se ha mantenido la tendencia, siendo mayor la tasa en varones que en mujeres Varones 14 a 29 años Varones 30 a 64 años 6 52,1% respectivamente), mientras que, en ambos géneros, la mayor participación se da en el segmento de 30 a 64 años.

Población ocupada registrada y no registrada Una aproximación al nivel de registración del empleo puede ser el análisis de la población ocupada dividida entre personas ocupadas con descuento jubilatorio, y población ocupada sin descuento jubilatorio. Así, en el segundo trimestre del 2025, el primer grupo representó 20% de la población total (mostrando una reducción de 1 punto porcentual con respecto al mismo trimestre del año anterior), mientras que el segundo abarcó al 12,1% (resultando un aumento de 0,1 p.p. respecto al mismo trimestre de 2024).

De esta manera, en relación al segundo trimestre del 2024, se verifica una reducción en la cantidad de personas ocupadas con descuento jubilatorio (-3,9% i.a.), mientras que la cantidad de personas ocupadas sin descuento jubilatorio se incrementó en 1,7% interanual.

En el segundo trimestre de 2025, se verifica una reducción en la población ocupada “con descuento jubilatorio” (-3,9% i.a.), mientras que la población ocupada “sin descuento jubilatorio” se incrementó en 1,7%.

La tasa de ocupados demandantes registró un incremento de 1,1 p.p., mientras que la tasa de subocupación verificó una leve reducción (-0,2 p.p.), ambas en relación al mismo trimestre de 2024. Estas variaciones, sumadas al incremento en la tasa de desocupación, resultaron en un crecimiento en la presión sobre el mercado de trabajo, la cual escaló 3,7%, alcanzando al 32,3% de la muestra.

Descargar PDF »

Fuente: CEPA