Aquí están los resultados de la elección y los diputados y senadores que obtienen cada uno de los partidos políticos que participaron, en esta elección de la provincia de Buenos Aires, done Fuerza Patria acaba de propinarle una paliza historica a la derecha mas rancia que ha gobernado este pais.
Se disparó el dolar en menos de dos horas, conocidos los resultados y se ubica en $1407
Rio Grande, 08/09/29025.- Todo lo que podía pasar esta pasando, se diluyo el discurso de la honestidad y de los que venían a combatir la corrupción, se termino el discurso de la lealtad y se acabó la soberbia, en el mismo plano aparecen las traiciones y los que empiezan a saltar del barco, entre ellos los que defendieron este gobierno de derecha contra viento y marea y hoy, le justificaron todo, incluso las crueldades mas repudiables, como el ataque permanente a jubilados, discapacitados, y todos aquellos a los que trataron de mandriles, kukas, y otras estupideces aplaudidas por personas de muy extraña manera de actuar.