Que alguien explique donde está toda esta plata de los argentinos

Rio Grande 23/09/2025.- El gobierno de Javier Milei ha logrado un ahorro significativo a través de recortes y ajustes en el sector público. Aunque no hay datos específicos para 2025, en 2024 se registraron ahorros sustanciales. Sin embargo, nadie puede explicar donde esta todo el dinero que supuestamente ahorraron, un argentino hoy nace con una deuda 11.846 $ dólares, es un hecho de la realidad. Pero miles de millones de dólares tiene un destino desconocido y se solicita mas endeudamiento. ¿Dónde está la plata?

Ahorro en el Sector Público

– En 2024, el «Plan Motosierra» permitió un ahorro de más de $4.400 millones de dólares, según el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

– Este ahorro se logró mediante la eliminación de más de 53.000 puestos de trabajo en el sector público, lo que representa una reducción del 7% en el personal del Estado.

– El recorte incluyó despidos masivos, eliminación de organismos y fusiones dentro del sector público.

Desglose del Ahorro

– Recorte de contratos bajo la Ley Marco: $2.118 millones de dólares

– Despidos de empleados de planta permanente y transitoria: $1.533 millones de dólares

– Eliminación de contratos LOYS (monotributistas): $761 millones de dólares

Otras Medidas de Ahorro

– La quita de subsidios a las tarifas de luz y gas generó un ahorro anual superior a los $3.000 millones.

– El gobierno busca continuar con los recortes y ajustes en 2025, con un enfoque en la eliminación de organismos y áreas consideradas «prescindibles».

Detalle de los “ahorros” que el gobierno nacional dice tener gracias a los recortes.

32.000 millones de dólares del blanqueo

15.000 millones de dólares del FMI, Fondo Monetario Internacional

500 millones de dólares del BID, Banco Interamericano de Desarrollo

2000 millones de dólares del REPO con los bancos.

15.000 millones de un préstamo del BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

$ 17.400 millones de recorte de coparticipación

$ 40.000 millones de recorte de las universidades.

$ 67.000 millones por despidos en el estado

$41.000 millones en obra pública en CABA

$ 67.507 millones en obra pública en PBA

$ 30.000 millones en salud

Según EFE el gobierno ahorro 2000 millones de dólares gracias a los vetos.

13,3 billones de emisión monetaria en 2024

250 millones de dólares de 1500 lingotes de oro que fueron enviados a Londres en agosto de 2024, por el Banco Centra.

Aun asi Milei se encuentra hoy en Estados Unidos para recibir otro préstamo de entre 10 y 30 mil millones de dólares para reforzar reservas y pagar deuda.

La pregunta es una sola, ¿dónde está toda esta plata?

¿Dónde se fue la plata?

Expropiación y desvío: Los recursos naturales y la riqueza generada fueron y siguen siendo despojados por las élites y la corrupción a lo largo de la historia, llegando a lugares donde se busca interés político y económico en detrimento del bienestar social.

Falta de inversión y desarrollo: La falta de inversión en la producción y el desarrollo de infraestructura, además de una educación y un sistema de salud deficientes, impiden que la riqueza se traduzca en bienestar para la población.

¿Qué pasó con la plata?

Despilfarro: Se ha invertido en servicios e infraestructura que no generan riqueza, en vez de inversión productiva.

Corrupción: La corrupción y el desvío de fondos, tanto en la administración de recursos naturales como en el control del país, han generado una pérdida significativa de patrimonio.

En resumen, la «plata» de Argentina, en el sentido de riqueza nacional y recursos, se ha esfumado por la mala gestión y corrupción, el desvío de fondos y la falta de inversión productiva en el país.

Aun asi Argentina tiene una tremenda deuda externa

Argentina es la economía número 24 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2024 fue de 498.531 millones de euros 539.437 millones de dólares, con una deuda del 85,33% del PIB. Su deuda per cápita es de 10.947 € euros por habitante 11.846 $ dólares por habitante.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar