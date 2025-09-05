Pablo Blanco «A este gobierno le preocupa el déficit fiscal pero no el déficit social que, es mucho»

Tierra del Fuego 05/09/2025.- El senador nacional por nuestra provincia, se refirió a varios temas, entre ellos el no tratamiento de la situación del FAMP en diputados, el escándalo por el intento de censura previa que impide difundir los audios del coimagate, el pedido de allanamientos en los domicilios particulares de los periodistas. Ademas déficit fiscal, reforma previsional, de donde sacar recursos

Blanco sostuvo que no se hacen cargo de su propia inutilidad que, dentro de la Casa Rosada le están grabando a la secretaria general de la presidencia que, quien tiene la responsabilidad de resguardar la seguridad dentro de la casa Rosada la estan grabando, realmente se estan condenando ellos mismos, creen que la gente es tonta, que la gente no piensa. Si los han grabado dentro de la casa de gobierno es pura responsabilidad de ellos.

El senador agrego que que «parecer que la Ministra de Seguridad a través de su segundo que es el doctor Castro hizo un apresentacion que ni siquiera ella había leído, con lo cual quedó en falta en un programa de televisión y no sabia lo que el ministerio había presentado. Es lamentable lo que esta pasando porque la verdad que el país esta en manos de gente sin ningún tipo de contemplación y sin ningún tipo de experiencia para tratar temas delicados como los que esta travezando elpais.

Reforma Previsional.

El veto del ejecutivo al aumento de las jubilaciones no fue rechazado en la cámara de diputados y lamentablemente esta iniciativa una vez mas quedó trunca, emergencia por discapacidad fue rechazado el veto por amplia mayoría este jueves y es ley. En el caso de las jubilaciones el veto fue aceptado por la cámara de diputados de la nación y no se puede tratar hasta el año que viene.

Todo lo que no sea iniciativa de ellos lo van a vetar

Así se refirió el Senador Blanco a los futuros proyectos que puedan salir de la cámara alta del congreso nacional, porque con el caballito del superávit fiscal y el déficit cero, ellos vetan todo lo que no sea iniciativa de ellos. Esto es un atropello al funcionamiento institucional de una república. El presidente que comenzó su gestión dándole la espalda al congreso de la naciona, va a llevar en sus listas gente que no está mínimamente capacitada para llevar adelante nada, lo que quiere son levanta manos sin discutir las decisiones del ejecutivo».

Por eso, continuó, «las elecciones de del mes de octubre son muy importantes para ver a quien eligen para representar, en este caso de La provincia a la cámara de diputados o a los representantes de la provincia en el caso del senado de la nación. Que sean integrantes de fuerzas opositoras al gobierno nacional y no se elijan levanta manos de los deseos del presidente de la nación».

De donde salen los recursos.

Según Blanco los recursos, podrían salir de un presupuesto que no tenemos, entonces todos los recursos los están manejando a gusto y placer con el jefe de gabinete en las cosas que a ellos les interesan. Les preocupa mucho el déficit fiscal pero no les preocupa el déficit social, que es mucho y preocupante en este país. Puede sacar recurso si deja de alimentar la timba financiera, dejando de viajar a Estados Unidos a recibir premios truchos. Si presentan el presupuesto nosotros les vamos a decir de donde pueden sacar los recursos», puntualizó.

