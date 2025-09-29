Milei llega a Tierra del Fuego a ver todo lo que destruyó en 20 meses de gobierno.

Rio Grande 29/09/2025.- En este informe elaborado por este medio se puede apreciar el gran daño político, económico e institucional que las políticas de Javier Milei han ocasionado en nuestra provincia. Uno por uno repasamos la caída de todos los indicadores económicos, el desempleo, la quita de programas de salud, el fondo de incentivo docente, la quita de aranceles a los productos, la desaparición de la obra publica, el cierre de comercios, pymes, empresas textiles. A esto hay que sumar el aumento de los servicios como luz y gas que fueron tres veces mas que la inflación declarada por el gobierno.

La pregunta es, si Milei viene a confirmar que efectivamente a destruido a Tierra del Fuego, y a apoyar a los que apoyan esta situación, sin antecedentes, por la gravedad de la crisis en que ha sumergido a esta provincia, la mas joven del pais, la mas grande y quizá una de las mas ricas.

El centro geográfico del pais y la zona mas importante geopolíticamente estratégica y que se encuentra en medio de un tire y afloje entre China que invierte y Estados Unidos que pretenden usurparla.

Debería tener en cuenta Milei, que ademas de haber sido declarado persona no grata por el Concejo Deliberante de Ushuaia, no les es grata su presencia a ningún fueguino, por su admiración hacia Margaret Thatcher, responsable de la usurpación de nuestras Islas Malvinas, de la muerte de nuestros soldados y su postura respecto de la autodeterminación de los kelpers, una población extranjera en nuestro territorio.

Milei viene a apoyar a quienes van a llevar adelante estas políticas en el congreso, es decir a terminar de dinamitar lo poco que queda, para quienes tengan dudas de esto, les dejamos este informe sobre todo lo que destruyó en dos años, Milei, su equipo económico y los diputados que profesan sus ideas, Santiago Pauli y Ricardo Garramuño en diputados, en la legislatura, Natalia Graciania y Agustin Coto, y en el concejo deliberante de Ushuaia, Belén Monte de Oca, ellos representan las ideas de la destrucción masiva perpetrada en 20 meses del gobierno libertario.

Esto viene a ver Milei, esto apoya, esto remarca, esto defiende, endeudamiento, entrega de recursos naturales, perdida de soberanía, violación de las autonomías provinciales y el saqueo sistemático de todo lo que signifique una vida digna para los fueguinos.

Según un análisis del Observatorio Politiké, Tierra del Fuego fue la provincia con la mayor caída en ingresos por coparticipación durante 2024, con una reducción acumulada del 62,8% en términos reales (ajustada por inflación).

Este fuerte descenso está vinculado a la política económica y de ajuste fiscal implementada por el gobierno de Javier Milei, que afectó a todas las provincias, aunque con distintos niveles de impacto.

COPARTICIPACIÓN

Pérdidas específicas en diferentes momentos:

En abril de 2024 , la provincia perdió casi el 20% de sus ingresos coparticipables.

La caída continuó a lo largo del año, y para mediados de 2025 se informaba que Tierra del Fuego había recibido un 23,9% menos de coparticipación en el último año.

DESEMPLEO



En 2025, Tierra del Fuego perdió 10.190 puestos de trabajo registrados en el sector privado entre noviembre de 2023 y junio de 2025, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Esta cifra representa una caída del 12.8% del empleo registrado en la provincia.



UOCRA

Hasta septiembre de 2025, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) estimaba que unos 500 trabajadores habían perdido su empleo en Tierra del Fuego durante la gestión del gobierno de Javier Milei. La cifra se debe en gran medida a la paralización de la obra pública a nivel nacional.

COMERCIO

300 empleos en Río Grande : Un informe de la Cámara de Comercio de Río Grande, en septiembre de 2025, indica la pérdida de unos 300 empleos del sector comercial en los meses previos.



EMPPLEO PRIVADO



Más de 1.500 empleos privados: El mismo informe indica que la pérdida de puestos de trabajo total en el sector privado fueguino supera los 1.500, incluyendo tanto el comercio como la industria textil.

Factores que influyen en la situación laboral

Las medidas económicas del gobierno nacional, como la apertura de las importaciones y la reducción de aranceles, han impactado negativamente en la actividad industrial y comercial de la provincia.

La caída del consumo ha afectado directamente a los comercios de la región, que en consecuencia han reducido o suspendido personal.

Algunos informes señalan que la eliminación de aranceles podría poner en riesgo una cantidad aún mayor de puestos de trabajo, lo que ha generado preocupación en gremios y trabajadores.

FONDO INCETIVO DOCENTE (FONID)

La decisión de Tierra del Fuego contrasta con lo ocurrido en otras provincias argentinas, donde la eliminación del FONID generó una pérdida de entre el 7% y el 10% del salario docente, según distintas estimaciones. La quita nacional fue oficializada mediante un decreto en marzo de 2024. Aquí lo sigue pagando la provincia, en abril significaban $ 28.700 por docente.

RECORTES EN SALUD

En septiembre de 2025, Tierra del Fuego enfrenta un escenario de recortes nacionales en salud, con programas como Remediar desfinanciados, lo que obliga a la provincia a asumir gastos de tratamientos costosos y a comprar medicamentos que antes llegaban de Nación, como insumos oncológicos, insulina y preservativos . Mientras tanto, la provincia está avanzando en la reglamentación de la Ley de Oncopediatría para garantizar la atención de niños con cáncer. Esto insume una inversión de mas de 1000 millones de pesos mensuales solo en medicamentos, a esto se debe sumar traslados, atención medica y cuidados paliativos.

QUITA DE ARANCELES A LAS ELECTRONICAS.

La quita de aranceles en Tierra del Fuego en 2025 puede producir daños significativos como la pérdida de miles de empleos en la industria electrónica, la disminución de la producción local, el debilitamiento de la sustentabilidad del Régimen de Promoción Industrial Fueguino (Ley 19.640), y una amenaza a la soberanía regional.

TEXTILES

El Sindicato de Empleados Textiles de la Industria (SEPIA) alertó en abril de 2025 que ya se habían perdido unos 600 puestos de trabajo y que se proyectaba la pérdida del 60% del empleo textil en la provincia.

La textil Fabrisur anunció que cesará sus actividades en 2026, dejando sin empleo a 60 trabajadores en Río Grande. El gremio SETIA advierte que ya se ha perdido el 60% del empleo textil en la provincia y responsabiliza al Gobierno nacional por la falta de medidas para proteger la industria.

PERIDA POR RECORTE DE JUBILACIONES EN TIERRA DEL FUEGO.

La pérdida total para los jubilados de Tierra del Fuego por los recortes en 2025 se estima en más de $13.500 millones , debido al veto presidencial a la ley de «Movilidad Jubilatoria» aprobada por el Congreso. Este veto impidió la recomposición del 7,2% de los haberes y la actualización del bono, lo que generó una merma significativa en el poder adquisitivo de los beneficiarios de la provincia. Esto implica una perdida mensual de mas de 1300 millones de pesos, solo en jubilaciones.

CAIDA DEL CONSUMO Y RETRACCION DE LA MASA SALARIAL.

Datos sobre el consumo en Tierra del Fuego en 2025:

Consumo masivo: Se registró una caída del 0,9% en mayo de 2025 y un retroceso interanual del 0,8% en junio de 2025, según los informes de Focus Market y Scentia.

Ventas en supermercados: En mayo de 2025, el consumo en supermercados de Tierra del Fuego mostró una caída mensual del 1,4% en términos reales, pero un incremento interanual del 8,5%.

Comportamiento por canal: Las ventas en autoservicios independientes y en el comercio electrónico mostraron crecimiento en lo que va de 2025. Los almacenes y kioscos también registraron crecimiento tanto interanual como en el acumulado del año.

Ruptura de tendencias: A pesar de la caída general, el consumo en algunas categorías como perecederos, impulsivos y alimentos sigue creciendo.

Contexto económico: