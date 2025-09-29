Melella a los jóvenes: «Muchos se sienten defraudados porque Milei les mintió, les dijo que iba a combatir la casta y la casta está en el gobierno».

Rio Grande 29/09/2025.- Ayer durante la realización del encuentro de juventudes de Fuerza Patria, en nuestra ciudad, el gobernador Gustavo Melella, dirigió a los presentes un fuerte discurso contra el gobierno nacional y remarcó que ese espacio político es el único capaz de frenar la motosierra del Milei, le pidió que deje de destruir la industria porque no perjudica al gobernador, perjudica a padres de familia, madres y jóvenes que han perdido sus empleos, y tampoco vamos a negociar la falta de respeto, «el gobierno nacional, nos falta el respeto a todos los gobernadores, a todos los argentinos, a los jubilados y jubiladas, a nuestras personas con discapacidad y a los médicos del Garraham

Melella dijo que ningún gobierno, lo ha hecho como lo está haciendo este gobierno, ni siquiera los gobiernos kirchneristas han maltratado de esta manera. «Entonces que se termine el maltrato del presidente. Yo me pregunto a que viene y tiene el derecho de venir y tenemos que ser respetuosos, pero, también tenemos que decirle a que viene, viene a decirnos que no va a seguir con el decreto que condena 7000 puestos de trabajo a partir del 31 de diciembre,

Viene a decirnos porque ataca al sector textil, como lo esta atacando con tantas personas que pierden el empleo.

Viene a decirnos porque paralizó la construcción de viviendas y la obra publica con miles de puestos de trabajo perdidos en la construcción.

Viene a decirnos que negoció con Trump, que negocio con Estados Unidos, que quiere, nuestras islas, la Antártida, nuestros recursos naturales, nuestra minería, que es lo que quiere.

Nos viene a explicar eso, señor presidente.

Nos viene a explicar porque nos maltrata’, no, viene de campaña. Vino tres veces a nuestra provincia, una se fue a la Antártida que es parte de nuestra provincia, por mas que el y su grupo no lo acepten, la segunda visita fue para inclinarse ante la Generala Richardson, la representante de la OTAN ante el Atlántico Sur, tremendo insulto, no vino a ver a los fueguinos, no me importa que no venga a ver a un gobernador, pero venga a ver a su pueblo, incluso a su pueblo que lo votó.

Le está faltando el respeto a los votantes de La Libertad Avanza que, ojala se den cuenta que les falta el respeto a ellos también. Por eso ahora que viene por tercera vez, viene de campaña y viene a visitar una industria, no se si viene a un velatorio, porque muchos de esos trabajadores porque por mas que muchos dirigentes gremiales se acomoden para donde va el viento, el 31 de diciembre corren el riesgo de perder el trabajo, ¿a que va?, a decirles feliz defunción, disparó, es una falta de respeto.

Nosotros vamos a ser respetuosos, porque es el presidente, pero, nos esta faltando el respeto fuertemente, ojala que cuando pise el suelo de Tierra del Fuego, se encuentre con la tierra del Malvinas, el viento fresco, esta tierra que nos encanta que, nos da tanto, empiece a cambiar, pero, nuestro gran objetivo no es mañana, nuestro objetivo es octubre, las elecciones que tenemos que ganar y vamos a ganara, tenemos que ir casa por casa, ustedes tiene que ser nuestra vos ante los jóvenes.

Melella sostuvo que quizá muchos jóvenes votaron a Milei, incluso alguno estará acá, pero hoy se sienten defraudados, porque les mintió, porque iba a combatir la casta y la casta está en el gobierno, está en los negociados que está haciendo el gobierno nacional, hoy defienden, protegen y promueven la casta política, sindical y empresarial. Los jubilados no son la casta, los discapacitados no son la casta, los médicos del Garraham no son la casta, nuestros docentes, nuestros servidores públicos que sufren por el ajuste feroz que hacen contra las provincias, no son la casta».

El único que puede decir basta y parar a Milei es Fuerza Patria, por eso en octubre voten la lista 503, para que no vengan por la reforma laboral.

El discurso completo en el audio a continuación.