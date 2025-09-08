Martín Perez felicitó a Axel Kicillof y señaló que “los bonaerenses defendieron su provincia”

Rio Grande 08/09/2025.- El Intendente de nuestra ciudad, Martín Pérez, se expreso en su red X reconociendo el triunfo de los bonaerenses sobre la derecha y manifestó que Un mensaje claro de la sociedad contra un Gobierno Nacional insensible e incapaz de mostrar resultados económicos en favor de la gente.

El post de Martín Pérez, celebrando el triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.

El intendente de Río Grande, Martín Perez, celebró el contundente triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, al tiempo que subrayó la importancia de trasladar ese mismo compromiso a Tierra del Fuego en las próximas elecciones.

Perez destacó el mensaje de la ciudadanía bonaerense y expresó, “Los bonaerenses defendieron su provincia y demostraron que la respuesta a la motosierra es un peronismo que funciona, que gobierna todos los días en favor de sus vecinos. Un mensaje claro de la sociedad contra un Gobierno Nacional insensible e incapaz de mostrar resultados económicos en favor de la gente. Respaldo contundente a Axel Kicillof: la gente acompaña las buenas gestiones. El futuro es con trabajo, industria y federalismo. El 26 de octubre, defendamos Tierra del Fuego”.

Finalmente, el jefe comunal resaltó que “Es momento de defender el trabajo, nuestra producción y el federalismo. El 26 de octubre Defendamos Tierra del Fuego”.