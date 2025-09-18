Tierra del Fuego 18/09/2025.- El Candidato de Diputado Nacional por Fuerza Patria, Agustín Tita, se refirió al contundente respaldo a la Universidad Pública que el pueblo fueguino y del resto de las provincias demostró en las movilizaciones de este miércoles.

Al respecto, sostuvo que “los fueguinos y fueguinas han vuelto a demostrar su fuerte respaldo a la Universidad Pública, gratuita, un orgullo que tiene nuestro país que ha permitido a millones de argentinos formarse y acceder a una profesión, mejorar su vida y la de sus familias, lograr esa movilidad social ascendente que ha caracterizado a nuestro país”.

“Hoy la Universidad Pública está en crisis porque el Gobierno Nacional ha aplicado un feroz recorte de recursos como lo ha hecho también en otros sectores sensibles como salud o discapacidad. El veto a la ley fue un claro ejemplo de la insensibilidad de este Presidente que en nombre del mercado aplica un ajuste que afecta la vida cotidiana de la gente”, agregó.

El veto de Milei fue rechazado en la Cámara de Diputados y ahora será tratado por la Cámara Alta.

Asimismo, el candidato dijo que “hoy la gente ha puesto un límite, ha dicho que la Universidad Pública no se toca y esperamos que esta voz sea escuchada en el Congreso y se logre el rechazo del veto”.

“Ya en las elecciones en Buenos Aires se vio que la situación debe cambiar, que este rumbo económico debe contemplar las necesidades de los argentinos. Estamos seguros que en octubre esto se va a ratificar en el resto del país”, resaltó.

Finalmente, Tita dijo que “por supuesto que nosotros entendemos la necesidad de ser responsables fiscalmente, que hay que tener las cuentas ordenadas para crecer y para que vengan inversiones, pero está claro que el ajuste no puede pasar por cuestiones esenciales como la Universidad o la salud de las familias. Hoy se ha escuchado un grito muy fuerte de la ciudadanía que ha puesto un límite. Esperemos que el Gobierno Nacional lo escuche y actúe en consecuencia”.