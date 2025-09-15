LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ABRE LAS INSCRIPCIONES AL CICLO LECTIVO 2026 DE LAS ESCUELAS EXPERIMENTALES

En primera instancia, la Escuela “Las Lengas” tendrá su período de inscripción del 15 al 25 de septiembre, pudiendo realizarse vía mail en esclengas@tierradelfuego.gov.ar, de forma presencial en Chubut N° 1857 o comunicándose a los teléfonos (2901) 443112 – 15408037 de 14:00 a 15:00 horas. Para la Escuela “La Bahía”, el plazo será del 22 de septiembre al 3 de octubre al correo electrónico labahiaescuela@gmail.com, en la escuela ubicada en Natalie Goodall y Cabo San Pío o al teléfono (2901) 604652 de 13:45 a 14:45 horas. En el caso de la Escuela “Los Alakalufes” la fecha será del 29 de septiembre al 10 de octubre al mail escuelalosalakalufes@hotmail.com, en la Escuela ubicada en Los Senecios N° 150 o a los teléfonos (2901) 436921 – 15600495 de 14:00 a 15:00 horas.

Para el Jardín Maternal “Los Zorzales”, apuntado a niños y niñas desde 7 meses al 1 de marzo y hasta 2 años al 30 de junio, será del 17 al 20 de noviembre de 13:00 a 14:00 horas en La Pampa y Kuanip o al teléfono (2901) 480103. Finalizando, para el Instituto de Educación Superior “Terra Nova”, las inscripciones contarán con dos instancias siendo la primera del 9 al 12 de diciembre de 2025 y del 18 al 27 de febrero de 2026. La misma podrá realizarse a los mails instituto.terranova@ushuaia.gob.ar o institutoterranovaushuaia@gmail.com o de forma presencial en la Escuela “Las Lengas” en Chubut N° 1857 de 10:00 a 12:00 horas, contando también con la vía telefónica (2901) 586768 – 487403 – 468793.

Para conocer más sobre el período de inscripciones de las Escuelas Experimentales Municipales, las y los interesados podrán visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush.