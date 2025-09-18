La coparticipación de Tierra del Fuego cayo 23,9% en 2025 y no hay aumento previsto para 2026.

El 2026 no se va a diferenciar mucho de lo que estamos viendo en 2025, en el caso concreto de la coparticipación federal, los analistas mas serios del país, anuncian un recorte que hemos publicado aquí y que señala claramente que, nación se quedara con el 1% del total de la torta coparticipable, con esta eliminación, nación se queda con el 57,3% y les deja el 42,7% es decir ilegalmente se queda con un 4% del total, que por ley debería distribuir a las provincias.

Pero a eso hay que sumarle todos los recortes que sufrió Tierra del Fuego desde que asumió Javier Milei y de lo que se tuvieron que hacer cargo, provincia y municipios.

Quita del Subsidio al transporte, en el caso de Rio Grande el pasaje de colectivo cuesta 930 pesos y se hace cargo la municipalidad del 50 %, sino seria de casi 2000 pesos. Lo mismo ocurre en Ushuaia.

Quita del Incentivo docente: El Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fo. I.D.) en Tierra del Fuego equivale a $28.700 a abril de 2025 , y este monto reemplazó al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fo. N.I.D.) cuando este último fue discontinuado por el gobierno nacional. Además de este fondo, se otorgan otras mejoras salariales, como el «Refuerzo de Ayuda por Material Didáctico», que a abril de 2025 alcanzaba los $71.300. De esto también se hace cargo la Provincia. Cuando se quito equivalía al 12 % del salario de un docente.

Quita de cobertura en medicamentos, el estado provincial aporta mensualmente mas de 1000 millones de pesos en medicamentos a personas sin cobertura social.

Quita de ayuda a merenderos y comedores comunitarios, la provincia y los municipios asisten con alimentos a mas de 28.000 personas en 56 comedores en Ushuaia, 68 en Rio Grande y 10 en Tolhuín.

Obras publica, nación paralizó todas las obras en ejecución y dejó sin trabajo a mas de 2000 personas solo en esta área.

Industria, la aprobación del acuerdo con el FMI produjo la perdida de mas de 10 mil empleos por la caída del consumo, las importaciones y la baja de aranceles.

Devaluación, ni bien asumió, Milei devaluó el peso un 118%, desde 1956 no había una devaluación semejante y aquella fue del 100%, es decir que a todo lo que ya mencionamos hay que sumarle la perdida del poder adquisitivo que supera ampliamente el 30%.

Recorte de jubilaciones, Tierra del Fuego pierde mensualmente 1.313 millones de pesos en concepto de recorte de jubilaciones a 14.750 en toda la provincia.

Recaudación, finalmente y como dato central, la recaudación de ARCA en agosto cayó 2,4%, como puede ser entonces que aumente la coparticipación, de donde saldrían los fondos, cuando ambas cosas están directamente relacionadas.