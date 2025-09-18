Karina Milei, otra vez en la mira: Lijo envió el caso $LIBRA a Comodoro Py

Diez días después de la derrota electoral de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, el juez federal Ariel Lijo resolvió declarar la incompetencia de su colega María Servini en la investigación del “caso $LIBRA” y remitió el expediente a Marcelo Martínez de Giorgi.

La medida se tomó en carácter de subrogante, ya que Servini está de licencia. Para Lijo, existía una “mancomunidad probatoria y de personas imputadas” con otra causa ya en manos de Martínez de Giorgi, que investiga a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Un expediente que no deja de moverse

La decisión de Lijo marca el tercer traspaso de manos del caso desde su apertura en febrero pasado. Primero, la disputa había sido entre la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y la propia Servini, que se había quedado con la competencia.

Ahora, el expediente queda bajo control del Juzgado Federal N° 8, que conduce Martínez de Giorgi, junto con el fiscal Eduardo Taiano.

Las sospechas sobre Karina Milei

La denuncia original fue presentada por los diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. Ambos señalaron a Karina Milei por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y violaciones a la Ley de Ética Pública.