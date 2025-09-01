GOBIERNO HIZO ENTREGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS A LOS COLEGIOS TÉCNICOS “SOBERANÍA NACIONAL” Y “MALVINAS ARGENTINAS”

Tierra del Fuego 01/09/2025.- El Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS hizo entrega de diversas herramientas e insumos a los Colegios Técnicos “Soberanía Nacional” y Politécnico “Malvinas Argentinas” de la ciudad de Río Grande.

En el marco de la Transformación Educativa, con una inversión de más de 15 millones de pesos, esta entrega tiene como objetivo fortalecer la formación de las y los estudiantes de las Tecnicaturas en Hidrocarburos, Energías Renovables y Maestro Mayor de Obras.



En este sentido, el ministro de Educación, Pablo López Silva, señaló que “estas herramientas ayudan y facilitan el aprendizaje práctico y garantizan que las y los estudiantes cuenten con los recursos necesarios para desarrollar sus trayectorias formativas en sintonía con los perfiles productivos estratégicos de la provincia”.

Por su parte, la secretaria de Gestión Educativa, Silvina Solohaga, añadió que “seguimos avanzando en la construcción de una escuela técnica más vinculada al desarrollo local, a la ampliación de la matriz productiva y a la preparación de futuros profesionales capaces de aportar al crecimiento sustentable y soberano de Tierra del Fuego”.

Asimismo, el docente Gastón Putelli, del Colegio Técnico “Soberanía Nacional”, destacó que “pudimos recibir estos materiales para llevar adelante nuestra nueva modalidad que es la parte técnica. Tenemos mucho entusiasmo, tanto los docentes como los chicos, para ya empezar a disfrutar de estas herramientas que fueron brindadas por el Gobierno. Estamos muy contentos”.

Del mismo modo, la directora del Colegio Técnico “Soberanía Nacional”, Carina Ahumada, explicó que este año es el primero en el que la institución está incursionando como escuela técnica. “Estas herramientas van a permitir que las y los estudiantes puedan transitar este camino para las nuevas modalidades”, dijo.

“Estamos muy contentos y emocionados porque vamos a poder brindar a nuestros chicos la educación que se merecen en este camino que recién comenzamos y esperamos tener muchos éxitos. Invitamos a la comunidad a que conozca nuestro Colegio Técnico. Las puertas están abiertas y los esperamos”, concluyó.

Jeremías Granillo, estudiante del Colegio, añadió que “en este colegio aprendes de todo y con estas herramientas, que hay muchas, vamos a poder hacer nuestro taller de electricidad por ejemplo. Me gusta mi colegio, venir, compartir, hacer amigos y lo más importante, venir a estudiar lo que me gusta”.