Empleo Informal en Argentina: alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, el nivel más alto desde 2008

Un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA), coordinado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria, revela que la informalidad entre los asalariados alcanzó el 37,7%, el valor más alto en 17 años. Este segmento, que representa el 63% del total de trabajadores informales, es el principal componente del fenómeno.

La brecha entre formales e informales se refleja en los ingresos. El 40% de los ocupados informales percibe un salario mensual por debajo de la canasta básica individual (línea de pobreza). En contraste, solo el 5% de los trabajadores formales se encuentra en esa situación.

El estudio destaca que, en el primer trimestre de 2025, el 24% de los trabajadores vivía en hogares pobres. Sin embargo, esta proporción se eleva al 42% entre los informales, mientras que entre los formales desciende al 12%. Esto confirma que la falta de registro laboral incrementa significativamente el riesgo de pobreza, incluso para quienes tienen empleo.

La informalidad afecta especialmente a los trabajadores de 16 a 24 años, donde la tasa alcanza el 63% —21 puntos porcentuales por encima del promedio general—. Esto implica que seis de cada diez jóvenes en el mercado laboral carecen de protección social y derechos laborales básicos.

Los datos reflejan una expansión del sector no registrado y una profundización de las brechas de vulnerabilidad, especialmente entre los asalariados y los jóvenes. La informalidad no solo limita el acceso a derechos laborales, sino que también condiciona la movilidad social y la estabilidad económica de los hogares.