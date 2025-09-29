“El FAMP generaría nuevos puestos de trabajo”, dijo Von Der Thusen

Rio Grande 29/09/2025.- El Legislador Raúl Von Der Thusen volvió a remarcar la necesidad de que comiencen “a darle más dinámica a los casi 300 millones de dólares que las empresas transfirieron al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) que fue creado en el 2021 mediante el Decreto N° 725/2021”.

“En un contexto donde tenemos a alrededor de 13 mil personas de Tierra del Fuego buscando trabajo (según datos oficiales del Ministerio de Trabajo de la Provincia), con un índice de desocupación fueguina que ya superó el 8%, debemos entender que la liberación de estos fondos generaría miles de puestos de trabajo y se lograría avanzar en la tan esperada ampliación de la matriz productiva. A muchos trabajadores de la industria electrónica se les vence sus respectivos contratos en diciembre y en el sector textil. las empresas ya no están pagando sueldos», advirtió.

Von Der Thusen recordó que se encuentra trabajando en una iniciativa para poner en marcha, en el ámbito de la Legislatura, la Comisión de Seguimiento del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva que estaría integrada por legisladores, representantes de los trabajadores, las empresas electrónicas que aportan al FAMP, el Gobierno Provincial y las universidades. «Si bien no tenemos injerencia directa y las decisiones dependen de Nación, debemos seguir de cerca el estado del FAMP y, en esta mesa, también generar propuestas de proyectos que puedan ayudar a ampliar y a diversificar nuestra industria”, destacó.

A su vez, volvió a expresar que “es un tanto curioso que nos quieran contar de qué manera debemos competir cuando Tierra del Fuego siempre estuvo a la altura de todas las terminales productivas del mundo. Los últimos informes hablan de que el FAMP ya tiene casi 300 millones de dólares y más del 70% de los aportes lo hacen las empresas radicadas en Río Grande. Justamente el 60% de estos fondos son para nuevos desarrollos productivos. El FAMP generaría nuevos puestos de trabajo y por eso necesitamos que se pongan en marcha”.

Además, precisó que “desde la propia administración del FAMP ya informaron que en el sector privado, las empresas del subrégimen industrial han recibido la aprobación de 13 proyectos productivos que incluyen inversiones en turismo, hotelería, pesca, alimentos y logística portuaria. Entre ellos, se encontraría el proyecto de Mirgor que esperamos se haga definitivamente porque sería un gran salto para la zona norte de la provincia. También oficializaron que, desde fines de diciembre, el FAMP recibió nuevos proyectos privados, con 33 iniciativas de desarrollo productivo que fueron tramitadas en seis meses y en paralelo ya hay 21 proyectos preaprobados”.

Finalmente, sostuvo que “no podemos pensar en generar nuevos puestos de trabajo sin avanzar con nuestra ampliación de la matriz productiva. Esperamos con mucha expectativa novedades sobre los fondos del FAMP. Nos preocupa que gran parte de estos recursos sigan sin moverse desde el 2021”.