El consumo de yerba cayó 8,8% en la era Milei y el principal factor es la inflación.

Consumo 22/09/2025.- El consumo de yerba cayó 8,8 % y una de las razones es la inflación, negada por el gobierno nacional, pero que padecemos todos. Este y la carne son dos productos que no faltaban en ningún hogar hasta hace dos años, pero hoy la realidad dice que el 76% ha dejado de consumir cargo y la yerba le sigue en reducción de consumo, por eso a la derecha le preocupa tanto que algún candidato aparezca con un mate.

Tomás un mate y le pegás un vistazo al ticket del super: El kilo de yerba subió otra vez!

— “Que rompimos!?” —

Esa pequeña bronca de cada día tiene nombre: inflación.

Y si la yerba ya sube, es una alerta temprana: muchas cosas ya empezaron a ajustarse detrás del mostrador.

Qué está pasando?

El consumo interno de yerba mate cayó cerca de 8,8 % interanual en los primeros nueve meses de 2024, el nivel más bajo en casi una década.

cayó cerca de interanual en los primeros nueve meses de 2024, el nivel más bajo en casi una década. Entre enero y abril de 2025 el despacho de yerba elaborada al mercado interno repuntó un 15,7 % respecto al mismo período del año anterior.

respecto al mismo período del año anterior. Aun así, la materia prima que entra a los molinos (la hoja verde) bajó muchísimo —ingresó un 35,2 % menos que el mismo período anterior. Eso genera tensión futura de oferta.

que el mismo período anterior. Eso genera tensión futura de oferta. Las importaciones de yerba “listo para empaquetar” aumentaron mucho, generando competencia para productores locales.

Causas

Inflación general que empuja hacia arriba costos de transporte, insumos agrícolas, empaque y energía.

Pérdida del poder adquisitivo: la gente recorta, apuesta por marcas más baratas o reduce cantidad.

Desregulación del mercado yerbatero y menor protección al productor frente al precio de góndola.

Aumento de exportaciones e importaciones que redistribuyen oferta/demanda global/local.

Impacto para vos

Cada vez cuesta más preparar ese mate del mediodía. Lo que antes no sentías tan fuerte, ahora aparece como gasto que “Come” parte del presupuesto.

Los consumidores empezamos a ver señales tempranas: menos yerba en el mate, marcas alternativas, o directamente dejar de comprar por un tiempo.

Los productores se están quedando con una parte mucho menor del precio final, lo que dificulta sostener la producción local con calidad.

