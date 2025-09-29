CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN, JAVIER MILEI

Rio Grande 29/09/2025.- El candidato a Diputados nacional de Defendamos Tierra del Fuego, dio a conocer una carta abierta al presidente Javier Milei con motivo de su visita a la provincia. En la misiva Diaz, hace una serie de reclamos como programas de vivienda, defensa de la industria y otras medidas que han dañado seriamente a los fueguinos.

Señor Presidente:

Los argentinos, especialmente los fueguinos, le están pidiendo un cambio de rumbo, el inicio de un nuevo camino hacia la recuperación de la economía del país y sobre todo la de las familias argentinas, que atraviesan hoy una situación límite.

Necesitamos un Estado que proteja el empleo, las economías regionales y la industria nacional; que recupere la capacidad de consumo de los trabajadores y jubilados; que permita la recuperación del comercio; y que consolide los servicios de salud, cuidando a los más vulnerables.

Nuestro pueblo no reclama privilegios, reclama derechos.

Esperamos que su visita a Ushuaia sea una oportunidad para escuchar estas demandas, reflexionar y comenzar a dar respuestas a miles de familias fueguinas.

Aquí le dejamos algunos de los temas urgentes que requieren decisiones concretas:

● Protección de la industria nacional: derogar el Decreto 333/25, que amenaza los puestos de trabajo de la industria fueguina. La quita de aranceles ya demostró ser un fracaso en el pasado, generando desempleo y cartelización comercial.

● Programas de viviendas: miles de familias aún esperan una solución habitacional mediante el retorno de financiamiento nacional para la creación de suelo urbano.

● Puerto de Río Grande: una obra estratégica para garantizar desarrollo productivo y la soberanía Argentina en el Atlántico Sur.

● Turismo interno: recuperar programas como Previaje, claves para sostener empleo y desarrollo, fortalecer al turismo es ampliar la matriz productiva fueguina.

● Interconectado eléctrico: imprescindible para terminar con la fragilidad energética y proyectar inversiones.

● Ruta Nacional Nº 3: su mantenimiento es urgente, es la arteria vital de la provincia.

● Obra pública municipal: reactivarla es brindar soluciones inmediatas y mejorar la calidad de vida en los Municipios.

● Acompañamiento a personas vulnerables: recuperar programas sociales que

contienen a miles de familias.

Señor Presidente, seguiremos alzando la voz y defendiendo a las familias fueguinas frente a estas situaciones que consideramos injustas y que requieren un cambio profundo.

Lo invitamos a reflexionar, sin insultos, sin descalificaciones y sin agravios, por el bienestar y el futuro de los fueguinos.

Dr. Gastón Alejandro Díaz candidato a Senador Nacional por Tierra del Fuego,

Defendamos Tierra del Fuego