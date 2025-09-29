CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN, JAVIER MILEI

Señor Presidente:
Los argentinos, especialmente los fueguinos, le están pidiendo un cambio de rumbo, el inicio de un nuevo camino hacia la recuperación de la economía del país y sobre todo la de las familias argentinas, que atraviesan hoy una situación límite.
Necesitamos un Estado que proteja el empleo, las economías regionales y la industria nacional; que recupere la capacidad de consumo de los trabajadores y jubilados; que permita la recuperación del comercio; y que consolide los servicios de salud, cuidando a los más vulnerables.
Nuestro pueblo no reclama privilegios, reclama derechos.
Esperamos que su visita a Ushuaia sea una oportunidad para escuchar estas demandas, reflexionar y comenzar a dar respuestas a miles de familias fueguinas.
Aquí le dejamos algunos de los temas urgentes que requieren decisiones concretas:
● Protección de la industria nacional: derogar el Decreto 333/25, que amenaza los puestos de trabajo de la industria fueguina. La quita de aranceles ya demostró ser un fracaso en el pasado, generando desempleo y cartelización comercial.
● Programas de viviendas: miles de familias aún esperan una solución habitacional mediante el retorno de financiamiento nacional para la creación de suelo urbano.
● Puerto de Río Grande: una obra estratégica para garantizar desarrollo productivo y la soberanía Argentina en el Atlántico Sur.
● Turismo interno: recuperar programas como Previaje, claves para sostener empleo y desarrollo, fortalecer al turismo es ampliar la matriz productiva fueguina.
● Interconectado eléctrico: imprescindible para terminar con la fragilidad energética y proyectar inversiones.
● Ruta Nacional Nº 3: su mantenimiento es urgente, es la arteria vital de la provincia.
● Obra pública municipal: reactivarla es brindar soluciones inmediatas y mejorar la calidad de vida en los Municipios.
● Acompañamiento a personas vulnerables: recuperar programas sociales que
contienen a miles de familias.
Señor Presidente, seguiremos alzando la voz y defendiendo a las familias fueguinas frente a estas situaciones que consideramos injustas y que requieren un cambio profundo.
Lo invitamos a reflexionar, sin insultos, sin descalificaciones y sin agravios, por el bienestar y el futuro de los fueguinos.
Dr. Gastón Alejandro Díaz candidato a Senador Nacional por Tierra del Fuego,
Defendamos Tierra del Fuego